蔡凡熙親體驗謝金燕「逆天美腿」 軍中同袍搶問「姊姊」這件事

2018年08月12日 16:31 中時 徐桐炘

蔡凡熙在片中裸體現身在5個姊姊前。（群星瑞智提供）

蔡凡熙在《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》飾演「姊姊」謝金燕的弟弟，他目前正在當兵，軍營裡的同袍都很羨慕他和「姊姊」合作，紛紛問他：「你有看過姊姊的腿嗎？真的這麼長？」他表示：「真的啊！跟照片一樣。」謝金燕上週五也傳訊息關心他：「有沒有變壯，會不會讓我流口水？」但其實蔡凡熙在片中多次在謝金燕前「裸露」，自嘲應該是拍戲時還不夠壯。

《有五個姊姊》帶有日本漫畫風格，片中有許多搞笑、無厘頭畫面，蔡凡熙第一次為戲露點，甚至得在5個姊姊前「全裸」，他表示當時只穿一條三角丁字褲加肉色內褲，但因為飾演「五姊」的大陸演員張垚太害羞，他印了一張海綿寶寶照片貼在內褲上，被打趣說：「是海綿寶寶黏在海綿體上面嗎？」蔡凡熙為了該場戲一整天沒吃飯，擔心會「胃突」，還特地「除毛」！

蔡凡熙此次被「5個姊姊」包圍，還和女主角「小夢」大談浪漫校園戀情，現實中女生緣也不錯，就讀莊敬高中時身邊有好幾位閨蜜，包含演員洪于晴和其他網紅，他更透露會和女生朋友「一起睡」，不過他趕緊解釋，是高中同學出遊時都會睡通鋪，更遺憾說一直都沒有女生主動告白過，「應該是我太奇怪了！」該片31日上映。

(中時 )