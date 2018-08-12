小英讚台中空氣變好 盧秀燕：睜眼說瞎話！無視紫爆

2018年08月12日 16:37 中時電子報 林郁庭

盧秀燕PO文指出，今天台中空汚更嚴重，許多地方都紫爆。（圖/翻攝自臉書）

中部地區空氣總是灰濛濛！中部環團在臉書不斷發布紫爆紅害空品數據。國民黨台中市長參選人盧秀燕今天表示，台中空汚更嚴重，許多地方都紫爆，但執政者卻無視空汚的存在，忽視市民的健康。

盧秀燕今天在臉書粉絲專頁開頭就怒稱「蔡英文到，空汚就嚴重，別害台中」，她指出每次蔡英文總統來台中助選，盛讚林佳龍市長把空氣變好，前腳離開，次日台中空氣就變糟。就像是上個月蔡總統來幫林佳龍助選後，台中空汚連續紫爆五天。

盧秀燕說，今天台中空汚更嚴重，許多地方都紫爆，「一大早我在太平、大雅跑行程，舉行政見發表會，鄕親們都在批評：蔡總統和林市長睜眼說瞎話，無視空汚的存在，忽視市民的健康」。

「爭好氣聯盟」等環保團體從中午12點就開始貼文，「8/12中午，台中PM2.5惡化到空氣盒子紫爆程度，台中5個環保署設測站中有4個在中午12點時PM2.5是全台前十名，包括沙鹿西屯並列第一，忠明第四，豐原第十，而大里站故障中，否則依往例有可能列入前五名」。

據聯合報報導，台中市政府回應，受魔羯颱風外圍環流影響，台中下午兩點空品監測站有6站橘色旗，其餘除大里測站維護中，剩下9站則為黃色旗等級「連紅色都不是」。市府強調，遇到黃、橘等級會要求相關部門加強改善，再差才會示警公布。

(中時電子報)