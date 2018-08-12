雙人旅行更快意！悠遊「天籟渡假酒店」發現陽明山之美

情侶在「風雅湯屋」享受兩人專屬時光。（圖片提供／陽明山天籟渡假酒店）

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特製「七夕雙人套餐」以多樣化海陸餐點，慰勞食家饕客味蕾。（圖片提供／陽明山天籟渡假酒店）
旅客在「草山客房」享受絕佳住宿體驗。（圖片提供／陽明山天籟渡假酒店）

現代人生活忙碌，今年藉著七夕名義與最重要的她，遠離都市塵囂來場專屬輕旅行。陽明山天籟渡假酒店推出「鎖住愛情籟上你」活動，不僅能大啖美食，讓溫泉沐浴身心，別忘了在橋上鎖上特製愛情鎖，讓愛永續蔓延。

清晨時分，陽光輕灑山區，為一天拉開嶄新序幕。白天盡情遨遊陽明山景區自然風光，夜晚來到「陽明山天籟渡假酒店」度過愉快假期，酒店提供「鎖住愛情籟上」一泊二食住房專案，8月17至19日限期供應，售價7650元+10%起。情侶先在藍鵲閣品嘗經典義大利麵，再前往露天風呂舒緩身心，晚間入住草山客房乙晚，寬敞室內空間與柔軟床鋪，提供房客舒適休憩體驗，翌日早晨享用特製雙人活力早餐，離開陽明山前別忘了在「愛‧橋」鎖上愛情鎖，象徵堅貞不渝愛情。

喜迎情人節，凡選購「鎖住愛情籟上」一泊二食住房專案加價999元，可任選藍鵲閣餐廳「七夕雙人套餐」或「雙人星空廚房BBQ」2擇1，限定8月17至19日供應，其中「七夕雙人套餐」包括餐前酒、炙燒北海道干貝沙拉佐陳年紅酒醋醬、安達盧西亞蕃茄冷湯、天籟帶骨牛小排、北海岸海鮮總匯及精選甜點等，滿足饕客口腹之慾。

8月10日至20日期間，酒店加碼「愛存在」活動，粉絲只要拍下情人悠遊天籟足跡，在個人臉書上傳照片並打卡標註「陽明山天籟渡假酒店」，享當日露天風呂泡湯買1送1優惠。

酒店坐落陽明山國家公園內，以天然硫磺泉聞名國際，坐擁近2000坪户外露天風呂，多達13種主題溫泉設施，適合大小朋友前來遊玩。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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