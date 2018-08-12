「張國榮初戀」護自閉兒 痛曝孩子爸連買維他命都不給錢！

昔日玉女紅星倪詩蓓跟漫畫教父黃玉郎，為自閉症兒撫養權問題互槓。(取材自中時資料照片、倪詩蓓臉書)

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中時電子報

港星倪詩蓓是80年代玉女紅星，年輕時曾跟張國榮合作時代劇《對對糊》而譜出戀曲，是張國榮的初戀女友，她1999年嫁給「漫畫教父」黃玉郎並育有1子，然婚姻僅維持6年就破局，倪詩蓓離婚後斷了跟前夫的聯繫，獨自帶著自閉症兒遠赴新加坡定居，直到去年才帶著孩子返港生活，卻跟孩子的爸陷入爭奪撫養權大戰。

倪詩蓓控訴黃玉郎處處打壓，不支付兒子生活所需費用，包含維他命跟食費。(取材自倪詩蓓臉書)

為爭奪兒子撫養權，黃玉郎與倪詩蓓兩人連日來互槓，前晚女方上臉書開直播，強調自己不喜歡被冤枉，大爆不過是要黃玉郎支付孩子基本生活費，而非貪前夫身家一分一毫，沒想到卻屢屢遭拒，控訴前夫跟本不在乎兒子，事後黃玉郎則反控倪詩蓓的直播，未經遮掩就把罹患嚴重自閉症而生活不能自理的兒子的容貌曝光，指前妻嚴重侵犯兒子私隱權，痛罵她「種種惺惺作態卻不為兒子着想」，對於她的指控欲尋法律途徑討回公道。

而今下午，倪詩蓓又在臉書出招，貼出多張單據及跟黃玉郎方面的訊息截圖，先是關於訂燒雞給兒子吃的單據，被黃玉郎方面以時間、流程不合邏輯而不予付款，同時還要控告倪詩蓓「欺詐罪」，接著她又po文表示要請款給兒子買維他命，被黃玉郎以「學校已有足夠的維他命和蜜糖，如有需要可到學校領取」為由打槍，讓她難過表示連買這些都被打壓，「當我地乞兒」，覺得自己照顧兒子卻處處遭拒，根本被當乞丐，再槓黃玉郎。

(中時電子報)

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