JR東京站今夏最夯5款鐵路便當 主食「牛肉」獨佔鰲頭

日本餐廳公司（NRE）統計鐵路便當銷售情形，以「牛肉」為主食便當最受歡迎。（圖片取自朝日新聞網）

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銷售第1名便當「山形·牛肉正中間」。（圖片取自朝日新聞網）
第2名便當「宮城·極選炭烤牛舌便當」。（圖片取自朝日新聞網）
第3名便當「山形·黑毛和牛壽喜燒牛肉蓋飯」。（圖片取自朝日新聞網）
第5名便當「岩手·平泉海膽飯」。（圖片取自朝日新聞網）

日本鐵道之旅以其獨特魅力，讓無數鐵道迷趨之若鶩，除舒適車廂環境與沿途絕美風光外，特色「鐵路便當」更是每趟旅程一大亮點，各車站發揮巧思，使用當地食材製作便當，成為時下最夯限定商品。

JR東日本集團專營鐵路便當部門「日本餐廳公司（NRE）」，日前公布今年夏天JR東京站鐵路便當銷售排行榜，精選近200款便當進行統計，前5名熱銷便當品項集中於日本東北地區，其中以「牛肉」為主食製作便當更囊括前3名。

此次摘下前5名殊榮便當依序為，第1名「山形·牛肉正中間（日文:牛肉どまん中）」售價1250日圓，約台幣350元; 第2名「宮城·極選炭烤牛舌便當（日文:極撰炭火焼き牛たん弁当）」售價1350日圓，約台幣380元;第3名「山形·黑毛和牛壽喜燒牛肉蓋飯（日文:黒毛和牛すきやき牛肉重）」售價1150日圓，約台幣320元;第4名「青森·滿滿鮭魚卵與烤鮭魚腹部便當（日文:こぼれイクラととろサーモンハラス焼き弁当）」售價1280日圓，約台幣360元;第5名「岩手·平泉海膽飯（日文:平泉うにごはん）」售價1200日圓，約台幣335元。

為提供最美味便當給粉絲品嘗，各站點會依季節變化對便當略作調整，夏季時氣溫較高，會盡量避免提供生食．改放入清爽鮭魚卵和海膽，滿足食家饕客口腹之慾。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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