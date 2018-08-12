嘉義基地開放 看飛機民眾衝出封鎖線 軍迷：想當人肉串燒？

2018年08月12日 16:52 中時電子報 喻華德

睽違六年後，空軍第四聯隊嘉義基地昨（11）日再度舉辦全民國防知性之旅營區開放活動，吸引了大批民眾前往參觀。其中停止多年的S-70C「藍鷹」救護直升機單機性能展示以及C-130H「力士型」運輸機的表演讓到場者無不驚豔。但是在上、下午兩次F-16戰隼式戰機滑行通過大坪期間，發生許多民眾多次衝出封鎖線，下午甚至發生民眾入侵滑行道，讓飛官被迫將飛機往外側滑行以避免翼尖派龍架撞擊民眾的意外，不少軍事迷在臉書上痛斥國人道德淪喪，更凸顯了在實施募兵制後，空軍已無足夠的人力可以維護秩序的後遺症

圖為參加嘉義基地開放的民眾，揭露民眾入侵滑行道的嚴重脫序行為。圖中左方為原本的管制線，右方黃線為滑行道中心線，這種不要命的行為不僅有可能造成人員傷亡，更有可能損毀高價戰機，也凸顯國人的素質每況越下。（圖/爆料公社）

多年來，歷次空軍基地開放幾乎都會發生民眾不斷將管制線往外推，與後到的民眾硬是插入管制線，讓為了獵取好的畫面，營區一開放就前往管制線卡位的軍事迷感到不公平與不滿。但這次嘉義基地的情況是近年最顯著。四聯隊安排上、下午各一場F-16戰機滑行起飛，讓參觀民眾可以近距離感受到F-16戰機的震撼，原本是用心的規劃，卻因為國人的素質跟不上，讓空軍的美意效果打折。

近年參觀民眾的素質每況越下，此次民眾入侵滑行道事件，縱使入侵滑行道的人沒被戰機引擎吸入致死（國內外都曾有過案例）、沒被戰機翼尖派龍架撞擊重傷，只要身上的物品因F-16戰機的發動機吸氣，意外吸入發動機，就可能讓價值不菲的重要國防資產重損。

多年來空軍基地開放，因為封鎖線是軟的尼龍繩，因此只能靠基地官兵、憲兵站在封鎖線外監視，但因民粹高漲，負責警戒的官兵未必會對脫序行為嚴厲斥責。而這次嘉義基地開放，因為負責警戒的人力不足，變成即便在封鎖線前端的民眾與軍事迷有意維持封鎖線，卻無法阻止更多後面的民眾完全不考慮自身的安全及損毀戰機的後果，不要命地往前推。

國人一方面對蔡政府今日與悖離當初所號稱「最會溝通的政府」，反而成為拒馬隔最遠、管制區劃最大的政府感到感冒。另一方面在基地開放卻不能自發性維持封鎖線不要往前推，恐怕往後的營區開放，為了少數不自愛的民眾，軍方只能請地方政府也調集比照陳抗的「拒馬」來隔開滑行道與大坪，以實體阻隔避免發生入侵滑行道事件。盼空軍不要因噎廢食因此往後刻意將戰機滑行改走距離大坪更遠的滑行道。尤其是為人父母者，應該要將正確的觀念教育下一代，而不是告訴小孩「往前擠沒關係。」軍方很容易因為媒體批評而進一步限縮，今年的空軍基地開放能有F-16、幻象2000-5、F-CK-1經國號、S-70C藍鷹、C-130H力士、陸軍神龍小組，能安排到全日無冷場，相信也是空軍體制內開明的長官努力爭取的結果。如果國人不懂得珍惜，明年開始的營區開放難保不會變保守，讓精彩程度打折。

(中時電子報)