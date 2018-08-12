高雄》韓國瑜當心 游淑慧：南部綠色「地下電台」煽動破壞

2018年08月12日 16:50 中時電子報 邱文秀

游淑慧表示，今天看到一則新聞下面的網友留言，有網友已經預先提醒韓國瑜，南部不肖「地下電台」的破壞力。(游淑慧臉書)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜從一開始不被看好，到如今已給躺著選的綠營造成巨大壓力。韓國瑜的相關新聞底下也開始出現大批挺綠網軍抹黑留言。台北市議員參選人游淑慧也提醒韓國瑜，當心南部不肖綠色「地下電台」，已開始煽動破壞。

台北市議員參選人游淑慧在臉書發文「擔心韓國瑜！別讓惡質地下電台搗蛋！」，她表示，今天看到一則新聞下面的網友留言，有網友已經預先提醒韓國瑜，南部不肖「地下電台」的破壞力。讓她想到一些往事，以陳水扁槍擊案為例，其實有件北部很少人知道的巧合，就發生在高雄的地下電台。

時間倒回當年三月十九日下午，南部廣播名嘴黃萬閎的現場節目「兩點」開始（槍擊案發生前），就在他地下電台的節目中放送：藍軍陣營會自導自演一齣總統槍擊案刺激選票。他也在節目中消毒，如果真有候選人傳出中槍，「各位好朋友，要把他當作是選舉花招！」。結果很諷刺，在他講完後傳出中槍的是阿扁。

游淑慧說，雖然實際的結果打臉了黃萬閎，但從這個例子就知道，選舉時，這些有政治立場的地下電台，他們的言論完全不受控制，什麼都敢講！就像當年黃俊英走路工事件，也是靠著地下電台，在一個晚上之間快速傳播發酵。

「有黑道幫忙發走路工，陳菊就缺你這一票，不然就倒了。」

「黑道幫忙買票，陳菊就缺你這一票，不然就倒了，拜託大家出來投票，不然阿扁就不能搬到高雄來住，本土政權就垮了。」

游淑慧表示，這些煽動語言，在選舉投票日，透過地下電台電波，快速傳送到聽眾耳裡。人家說選舉最怕「耳語造謠」，地下電台卻成為光明正大的打手，它們在「空中」造謠、挑釁、煽動、攻訐、誹謗，影響選舉結果。

而更可怕的是，地下電台架設十分容易。她說，只要新台幣一百萬元，就可以架設一個地下電台，即使被取締，還是很容易復播。唉，這一次的高雄市長選舉，民進黨超乎預期的陷入苦戰，可是韓國瑜陣營士氣大振之餘，也千萬不要忘記過去傷痛的案例，對於這一類抹黑造謠的地下電台，如何監控、如何反擊、如何快速澄清？必須開始思考。

游淑慧表示，我們無法要求民眾「拒聽」，所以最後關頭一定是「事實」與「謠言」的傳播競賽。希望今年高雄市長的選舉結果，不要再讓不肖地下電台來搗蛋！

(中時電子報)