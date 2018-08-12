同慶之旅啟程！蔡英文率團訪巴拉圭、貝里斯兩友邦

蔡英文總統12日率團啟程，展開「同慶之旅」，出訪巴拉圭及貝里斯二友邦，預計20日晚間返國。由於此行是蔡英文在美國《台灣旅行法》通過後首次出訪，過境待遇與行程備受外界關注。（陳麒全攝）

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蔡英文總統12日率團啟程，展開「同慶之旅」，出訪巴拉圭及貝里斯二友邦，預計20日晚間返國。（陳麒全攝）
蔡英文總統12日率團啟程，展開「同慶之旅」，出訪巴拉圭及貝里斯2友邦。（陳麒全攝）
蔡英文總統12日率團啟程，展開「同慶之旅」，出訪巴拉圭及貝里斯二友邦，預計20日晚間返國。由於此行是蔡英文在美國《台灣旅行法》通過後首次出訪，過境待遇與行程備受外界關注。（陳麒全攝）

蔡英文總統12日率團啟程，展開「同慶之旅」，出訪巴拉圭及貝里斯2友邦，在登機前在桃園機場發表談話表示，帶領台灣走出去拓展外交空間，是身為總統的責任，走出去就是要讓全世界看到台灣，看到我們的國家及人民對民主自由的堅持，「只要我們堅定，就沒有人可以抹滅台灣的存在」。

蔡英文總統12日下午展開「同慶之旅」，這是她任內第5度出訪， 蔡英文總統在登機前發表簡短談話，她說，等一下我們就要前往我們的友邦巴拉圭及貝里斯進行國是訪問，這次出訪的名稱是「同慶之旅」，我將代表中華民國及台灣人民參加巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，表達對巴拉圭人民的祝福。

蔡英文表示，在這次的出訪中，我們也會前往貝里斯，和該國的政要會面，並且為我們離家萬里，替台灣拼外交的夥伴們加油打氣。她強調，帶領台灣走出去拓展外交空間，是身為總統的責任，「走出去就是要讓全世界看到台灣，看到我們的國家及人民對民主自由的堅持，只要我們堅定，就沒有人可以抹滅台灣的存在」。

蔡英文總統此行去程將過境美國洛杉磯、回程將過境休士頓，預計20日晚間返國。由於此行是蔡英文在美國《台灣旅行法》通過後首次出訪，過境待遇與行程備受外界關注。

(中時 )

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