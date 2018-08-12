證嚴法師今獲頒韓國萬海和平獎 致函感謝

2018年08月12日 17:24 中時 廖德修

今年萬海和平獎得主，經韓國萬海獎評審委員會評選：由台灣慈濟功德會證嚴法師獲選；今天由慈濟功德會法師前往代領。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟功德會德勷法師（左1、螢幕上）代替證嚴上人領獎。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟功德會派數位代表前往韓國受獎。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟功德會由德勷法師（右3）、德澍法師（右2）代表證嚴法師前往韓國領獎。證嚴法師則以感謝函，表達對主辦單位韓國萬海獎評審委員會委員們的感恩之意。（圖／慈濟基金會提供）

為紀念韓國萬海法師一生致力於維護和平、為理念奉獻的精神而成立的萬海祝典推進委員會，於2018年8月12日舉行第22屆萬海大賞頒獎，今年「萬海和平獎」得主，經韓國萬海獎評審委員會評選：由台灣慈濟功德會證嚴法師獲選！

慈濟功德會由德勷法師、德澍法師代表證嚴法師前往韓國領獎，慈濟證嚴法師則以感謝函表達對主辦單位韓國萬海獎評審委員會委員們的感恩之意。

慈濟基金會指出，證嚴法師感謝函提及：

「承蒙萬海祝典推進委員會的愛護與肯定，有幸獲頒第二十二屆的萬海和平大賞，證嚴備感榮幸。此分殊榮不僅於證嚴個人，也屬於海內外慈濟人所共同擁有；足見萬海祝典推進委員會致力於促進人類和平的宗旨，與慈濟努力落實佛陀「無緣大慈，同體大悲」的精神並無二致。

慈濟自1966年成立以來，抱持「人傷我痛，人苦我悲」的情懷，積極推動慈善、醫療、教育、人文、環保等志業，已經跨越種族、國家、語言、膚色、信仰的界限，全球五大洲95個國家地區都有慈濟人愛的足跡。

譬如1994年慈濟人走入南非祖魯族黑人社區，協助改善生活。多年後，他們也組織起來幫助其他地區脫離貧困，並深入社會角落關懷愛滋病患。如今非洲包括莫三比克、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦濟蘭、獅子山等國都有慈濟志工；他們是基督徒卻投入慈濟做志工，他們說：「我們是做上帝的工，通過慈濟，我們更接近上帝。」透過無私付出，慈濟讓不同的宗教信徒找到共同的真理--愛。

社會動盪，天災頻仍，慈濟人用愛投入慈善，拔苦予樂，希望締造一個人人平安、心靈自在的祥和社會，讓世界變得更祥和美好。」

證嚴法師感謝函也提到，由衷敬佩萬海法師對宗教與人類文明的影響及貢獻，作為一位獨立運動家兼宗教家，法師一生致力於維護和平、為理念奉獻的精神，令人景仰；而為紀念法師而成立的萬海祝典推進委員會，發揚和平、倡導力行、推動文藝教化的願行，令人感佩與讚歎。

(中時 )