鬼月禁忌漸淡？水里益則坑數百人戲水烤肉

雖然已是農曆七月，但仍有不少民眾打破鬼月禁忌。水里鄉戲水祕境益則坑，玩水者依舊不少，一個上午來來去去、至少還有300人以上。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
溪終及右岸，時時刻刻都保持有上百人氣。（沈揮勝攝）
溪流左岸，7、80名青少年戲水後林下烤肉。（沈揮勝攝）
攔砂壩上下游，家庭式戲水。（沈揮勝攝）
享受清涼。（沈揮勝攝）
農曆七月人潮雖比不上2周前，但來來去去，半天也超過300人。（沈揮勝攝）
水里益則坑數百人戲水烤肉

夏日炎炎，汗流浹背！水里鄉益則坑攔砂壩，每到暑假就會有大批戲水客湧入，雖然目前已是農曆七月，但依舊有不少人無畏禁忌，光是12日上午，就至少有300人下溪玩水或烤肉。

來自彰化縣花壇鄉的陳景倫，5年前獲悉這處戲水天堂，之後每到夏天，常會帶家人和親友來這裡逛逛、走走。陳妻說，農曆七月是慈悲月，沒必要太在乎那些禁忌，只要心存誠敬、尊重環境，垃圾要帶走、別玩太過火，注意安全，七月遊山玩水、貼近大自然，沒什麼不好。

台中市霧峰區的葉志浩表示，年輕一輩對於民俗月禁忌，已經逐年在沖淡。與其在意鬼月，不如預先作好安全防護；譬如小孩使用浮具，家長在一旁關注留意；另，夏季午後常有雷雨，該上岸時就上岸，絕對不能貪玩。

家住附近「洽波石」部落的谷志祥、潭南部落的幸智平則稱，他們信奉耶穌，沒有這方面的禁忌；族群與信仰互相尊重，歡迎外地遊客一起分享好山好水，但請疼惜這裡的環境。

益則坑每年國曆七月的假日，1天湧進3、4000人是常有的事；但八月因遇農曆民俗月的關係，人潮會減很多。不過隨著民風轉變，最近兩年，農曆七月單日數百人戲水也漸成長態。

除了益則坑，水里鄉新興村吉仙宮前方溪邊，12日上午也停了約30輛車，下溪戲水者估計也逾百人。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
在家也能輕鬆烤肉趣！飯店推出全… 打破鬼門開禁忌？東北角旅遊人潮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。