鬼月禁忌漸淡？水里益則坑數百人戲水烤肉

2018年08月12日 17:39 中時 沈揮勝

溪終及右岸，時時刻刻都保持有上百人氣。（沈揮勝攝）

溪流左岸，7、80名青少年戲水後林下烤肉。（沈揮勝攝）

攔砂壩上下游，家庭式戲水。（沈揮勝攝）

享受清涼。（沈揮勝攝）

農曆七月人潮雖比不上2周前，但來來去去，半天也超過300人。（沈揮勝攝）

水里益則坑數百人戲水烤肉

夏日炎炎，汗流浹背！水里鄉益則坑攔砂壩，每到暑假就會有大批戲水客湧入，雖然目前已是農曆七月，但依舊有不少人無畏禁忌，光是12日上午，就至少有300人下溪玩水或烤肉。

來自彰化縣花壇鄉的陳景倫，5年前獲悉這處戲水天堂，之後每到夏天，常會帶家人和親友來這裡逛逛、走走。陳妻說，農曆七月是慈悲月，沒必要太在乎那些禁忌，只要心存誠敬、尊重環境，垃圾要帶走、別玩太過火，注意安全，七月遊山玩水、貼近大自然，沒什麼不好。

台中市霧峰區的葉志浩表示，年輕一輩對於民俗月禁忌，已經逐年在沖淡。與其在意鬼月，不如預先作好安全防護；譬如小孩使用浮具，家長在一旁關注留意；另，夏季午後常有雷雨，該上岸時就上岸，絕對不能貪玩。

家住附近「洽波石」部落的谷志祥、潭南部落的幸智平則稱，他們信奉耶穌，沒有這方面的禁忌；族群與信仰互相尊重，歡迎外地遊客一起分享好山好水，但請疼惜這裡的環境。

益則坑每年國曆七月的假日，1天湧進3、4000人是常有的事；但八月因遇農曆民俗月的關係，人潮會減很多。不過隨著民風轉變，最近兩年，農曆七月單日數百人戲水也漸成長態。

除了益則坑，水里鄉新興村吉仙宮前方溪邊，12日上午也停了約30輛車，下溪戲水者估計也逾百人。

(中時 )