傳遞親子情感佳節 傳愛活動熱鬧溫馨

台中市大屯區成長協會、大里區後備憲兵荷松協會12日舉辦「父親節親子同樂」活動，場面熱鬧。(林欣儀攝)

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台中市大屯區成長協會、大里區後備憲兵荷松協會12日舉辦「父親節親子同樂」活動，場面熱鬧。(林欣儀攝)

台中市大屯區成長協會、大里區後備憲兵荷松協會12日舉辦「父親節親子同樂」活動，吸引許多家長帶著孩子參加，場面熱鬧而溫馨。主辦單位強調，現代工商社會繁忙，許多家長忙於工作、較少與孩子同樂，透過活動盼加強父親對孩子的陪伴。

大里區後備憲兵荷松協會主任溫國堂表示，當個好爸爸其實不需要花費許多時間，只要善用有限時間、做好運用，讓孩子們知道爸爸的付出與辛勞，建議父親們可在忙碌生活中抽一點時間陪伴孩子，不論是講個小故事、一起看一本書，都會讓孩子深深記在心中，感受到父愛。

大屯區成長協會理事長吳淑賓指出，今年活動選在父親節後舉辦，特別與立達啟能訓練中心合作，設置攤位販售身心障礙小朋友手作的日常用品，盼在傳遞親子情感的同時，也能做公益、幫助弱勢族群。

這場活動吸引大屯地區許多家長帶著孩子參加，當地地方代表也共襄盛舉，他們說，爸爸在教育兒女中其實有許多優勢、有時甚至較媽媽適合，許多父親更願意放手讓孩子體驗新事物、幫助孩子嘗試新挑戰，有助於日後自我人格的發展。

活動中，主辦單位還特別安排孩子們親手幫爸爸摺領帶，並為父親別上，藉以感謝爸爸們為家庭付出的辛勞、也獻上祝福。

(中時 )

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