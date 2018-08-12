曹嘉豪為農民請命：農保職災不能只有半截

2018年08月12日 17:23 中時電子報 綜合報導

立法院五月中通過《農民健保條例》修正草案，彰化縣國民黨籍議員曹嘉豪表示草案中有幾點還需要深入研究。

彰化是擁有百萬人口更是農業大縣，長期關心地方農民的彰化縣議員曹嘉豪認為，制定法令的同時，更要兼顧適時性，草案中指出針對具保身份農民才可加保，並且採自願性投保，屬性更是偏於災後補償，包含面並不甚普及，那些非自營農場或受雇之人，合併退伍、退休後才從農的軍公教與勞工都未能囊括其中。

圖片：國民黨青年部提供。

草案通過近幾個月來，曹嘉豪議員在彰化鄉下基層之中不難發現，座談發問的人不乏都是軍警退伍、教師退休後開始務農的人。這些人暴露在農業職安風險中，卻因公、勞保身份，無法加入農民職災保險，只能自己承擔風險，因此曹嘉豪議員認為這樣喪失了立法精神與原意。

曹嘉豪議員認為應納入各種農業實質從業人員，才能建置農業職業災害的完整機制。農民就跟許多勞工一樣，也經常面臨職業安全風險，例如豔陽烈日下工作容易引發心肝腎多重衰竭，農藥誤用導致中毒或操作農耕機不慎被壓傷、修剪樹木從高處墜地等。

雖然此次修法農政單位隨立意良善，但曹嘉豪議員認為對農民的保障還有進步空間。即將試辦的農民職災保險缺乏勞檢方面的預防、重建機制連繫，各方面保障都有待檢視。

其實對比之下，勞動部的主管機關對職災業務相較上比較熟練，也有相關資源，可連結預防機制，農政單位則比較生疏，未來因應之道也令人起憂。

他們或許自營農場，但有時也受雇從農，沒務農時有多重身份，若以是否具有農保身分來認定可否投保農民職災保險恐產生許多爭議，期待未來主管機關也要思考出相應對策才是。

(中時電子報)