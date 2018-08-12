豬年郵票2大3小 陸網友：暗示明年生育政策鬆綁

2018年08月12日 19:04 旺報 李鋅銅

大陸人口年生率持續低迷，越來越多省市出台了獎勵生育政策，但效果依然不彰。儘管政府至今並未開放生三孩，但已有省份對於生三孩的家庭並不處罰，且一些服務和補助和福利並未減少。更有趣的是，中國郵政公司推出明年豬年的特別版郵票上，有兩隻大豬和三隻小豬。不少人認為這是在暗示大陸的生育政策即將鬆綁。

從「雙獨（夫妻雙方皆為獨生子女）二孩」、「單獨（夫妻單方為獨生子女）二孩」到「全面二孩」政策實施兩年多來，人口出生率、自然成長率雖有上升，但並不明顯。大陸國家統計局資料顯示，「全面二孩」政策實施的第一年，即2016年，全國出生人口1786萬人，出生率為千分之12.95，但2017年出生人口1723萬人，出生率降到千分之12.43，都較2016年下滑。

為應對此一情況，各地的生育政策日趨積極。遼寧省提出建立完善包括生育支援、幼兒養育等全面兩孩配套政策，完善計畫生育獎勵假制度和配偶陪產假制度。湖北咸寧市從醫療、教育、社保、延長產假、提供生育補貼、母嬰設施建設等多方面入手，完善相關政策，鼓勵增產。

依大陸《人口與計劃生育法》規定，不符合相關規定生育子女的公民，應當依法繳納社會撫養費，但隨著生育政策逐漸放寬，一些地方已經默許了超生現象的存在。河南北部某農業大縣的劉先生與妻子前兩胎都是女孩，決定再要一個，在2017年如願生了一個兒子，起先家人還擔心是否需要繳納32000元（人民幣，約折合新台幣14萬2592元）的社會撫養費，但直到現在，並沒有任何政府部門催繳這筆罰款。

劉先生說，之前違反計生條例超生，如果不繳納社會撫養費，孩子的戶口會很難辦，但現在幾乎不會遇到任何阻撓。不僅如此，孩子出生前的產檢、住院費等，依舊能享受到一定的補助。「在我們周圍的幾個村，一個家庭生3個或者4個孩子的情況也不少，幾乎沒聽說還要交罰款的。」

這種情況，在其他地方也存在。江西贛州市的一位鄉鎮幹部表示，現在超生已經不再罰款，也沒有其他限制，計生部門沒有之前的強勢，開始鼓勵生育了。但各地情況不同。湖南嶽陽汨羅市15個鎮就有221名違法生育人被法院納入失信被執行人名單。

人民日報海外版日前刊文表示「中國的人口紅利基本已經用完，老齡化加劇，用工成本上升，社會保障壓力大……說白了，生娃不只是家庭自己的事，也是國家大事。」中國人民大學人口與發展研究中心主任翟振武表示，如果大陸的生育率持續走低，全面放開生育限制的政策很有可能出台。

另個有趣的是，許多大陸民眾相信，政府會在過年前圍繞一些主題提出一些想法，包括郵票在內。微博網民「山東馬哥」發現2016年的郵票只有一隻猴媽媽和兩隻小猴子，但明年豬年郵票變了兩隻大豬和三隻小豬，更讓許多人認為大陸的生育政策將在明年全面開放。

(旺報 )