議員里長站台互挺 丁守中：抗酸體質不怕唱衰 大家都是戰鬥機

2018年08月12日 17:25 中時電子報 綜合報導

台北市長選戰激烈，藍營強打基層組織，訴求市長、議員、里長三位一體，交出勝選成績單。繼昨天市長參選人丁守中信義區里長後援會成立大會，邀集30多名國民黨里長與5名議員參選人參與之後，今天則由港湖區立委李彥秀、市議員吳世正、闕梅莎、參選人李明賢、游淑慧等人一同到南港成德市場拜票，沿途遇到不少熱情的支持者高喊「市長好」，還有攤販獻上菜頭象徵「好彩頭」。

至於面對前立委蔡正元與部分議員酸言酸語，或質疑選情並不樂觀，丁守中則說，從他參選開始，各種負面批評、酸言酸語一直沒有間斷過，被人看衰也不是一次兩次，不過他是抗酸體質，還是相信自己，會努力一步步向前行，直到勝選為止。同時不管議員、里長、市長也好，國民黨「都是三位一體」，因此沒有母雞小雞的問題，大家都是戰鬥機，絕對群策群力，直到勝選。

丁守中也說，里長是民意最前線，將來擔任台北市長，會要求市府各局處至少拿出十分之一預算，作為最快速回應里長基層建設的經費，這才是真正落實參與型預算，也會要求公務人員快速回應里長需求。

丁守中今天一早就前往成德市場拜票，與多位市議員一同出擊，氣氛熱烈。吳世正沿路拜票更高喊丁守中若當選，恢復重陽敬老金。事實上，昨晚信義區舉行的第一場里長後援會成立大會也是人氣爆棚，包含王正德、秦慧珠、徐巧芯、戴錫欽、王鴻薇等五位議員及參選人同台，以行動化解基層挺柯謠言。

至於日前拜訪國民黨中央委員連勝文一事，丁守中今天對媒體說，兩人之間沒芥蒂，本來就是好兄弟，會全力以赴，合作贏得年底選戰。只是目前先以勤走基層、拜訪各社團為主，未來若有大型造勢活動，相信連勝文也會願意出席支持他。

另有議員爆料他拒絕黨中央規劃成立議題導向的「PK小組」，丁守中則連聲說不可能，因為人家幫忙，感謝都來不及了，也已經分工好，議會針對市政議題，立院黨團則針對中央政策成立PK小組，所以從沒有拒絕這回事，都是配合黨中央政策，可能有人誤解了。

倒是綠營台北市長參選人姚文智近期頻遭外界攻擊，從家貓事件一直到同黨攻訐等，媒體詢問丁守中感覺如何？丁守中對此則說，參選時候總有各方面批評指教，反正有則改之、無則嘉勉，大家全力以赴吧。

(中時電子報)