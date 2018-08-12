台中市》空汙藍綠交鋒！盧秀燕批當政者睜眼說瞎話、市府反駁空品呈橘黃等級

2018年08月12日 17:31 中時 陳世宗

台中市空汙問題再度成為藍綠交鋒議題！國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，台中空汙12日更嚴重許多地方都紫爆，鄉親批評不斷，當政者「無視空汙存在，忽視市民健康」。台中市政府新聞局長卓冠廷說，根據環保署空品測站資料，中市空品為黃燈至橘燈等級並無出現紫爆。

「爭好氣聯盟」指出，台中5個環保署設測站中有4個PM2.5是全台前十名，包括西屯站全台最高、烏日站為台中最高，蔡英文總統到台中幫阿龍授旗，還說台中PM2.5下降中，話是沒錯；但三不五時飆高的霾害還是存在，只是濃度可能沒以前高，光總平均下降是不夠的！

盧秀燕在臉書粉絲專頁以「蔡英文到，空汙就嚴重，別害台中」爲題發文稱，每次蔡英文總統來台中助選，盛讚林佳龍市長把空氣變好，前腳離開，次日台中空氣就變糟。她12日在太平、大雅跑行程舉行政見發表會，鄕親們都在駡，指總統和市長睜眼說瞎話。

卓冠廷反駁說，根據環保署資料，12日因受低壓帶及魔羯颱風外圍環流影響，西半部風場微弱擴散條件不佳，中、彰、投地區達橘燈提醒等級。環保署空品測站資料則顯示，12日PM2.5濃度最高時，沒有任何一個空品測站達到71微克的紫爆程度。

卓冠廷強調，林佳龍市長透過各種作為，希望讓台中空氣汙染改善，但絕對不許特定政治人物持續用錯誤資訊製造社會恐慌，來達到政治目的。盧秀燕指出，天氣市府完全不示警，最高境界靜悄悄「政府不示警，我們自己來」。

(中時 )