孫沁岳從小單親渴望成家 交往對象要以結婚為前提

2018年08月12日 17:51 中時 林淑娟

孫沁岳、陽詠存。（中視）

苗可麗、孫沁岳。（中視）

中視八點檔自8月17日起推出由苗可麗、謝祖武、孫沁岳、陽詠存、李維維和JR紀言愷等人主演的溫馨好戲《真情之家》，故事圍繞在一群沒有血緣關係的人，因際遇安排而成為一家人。戲外的孫沁岳，爸爸是資深小生劉尚謙，父母在他3歲時離婚，從小被媽媽一手辛苦帶大，孫沁岳從不避諱自己是在單親家庭中成長，但這背景不但沒讓他恐婚，反而更渴望成家。

聊到家庭觀，巨蟹座的孫沁岳感性透露，他是個非常戀家、很能宅在家的人，「家是一個能夠包容我一切的地方，是我最後一個避風港，不管犯了錯，闖了禍，難過、失落，家永遠都會成為我最堅強的後盾」。渴望成家的他，希望未來在家裡面扮演不同的角色，或許是爸爸，或許是丈夫，「這些對我而言都會是人生另一階段的體驗」。

孫沁岳過去和洪小鈴、蔡黃汝等單身女星都合作過，卻不曾傳出緋聞，他透露其實沒有設定不和圈內人交往，只要感覺對了都有無限可能，他現在的感情觀，認為如果談了戀愛，就要以結婚為前提交往，但內心卻又自認能力還不夠支撐一個家庭，所以眼前他期許再多努力一些，等真的準備好了再來談感情。

他劇中戲份吃重，飾演一個廣告行銷高手，很多台詞都跟廣告有關，較難理解的就只能靠死背，這讓他吃了很多苦頭，「有時真的背不起來的，我就寫在手上拿的資料裡面，不時看一下加強記憶，但有時手上沒有拿東西時，就只能像唸繞口令似的，硬背起來」。

接下角色後，孫沁岳花時間做足功課，「我覺得融入角色就是設身處地的把自己變成那個人，像是拍攝一場會議的戲，我在家就真的自己做資料，例如第一集中的廣告提案，其實整份文案真的是我自己寫的。」他的用心程度從中可見。

即使已經累積出不錯的演藝成績，孫沁岳仍對自我要求甚高，今年初還暫緩演藝工作，選擇到北京中央戲劇學院精進專業，期待接下來的演藝路更廣，能有機會嘗試不同類型的戲劇，甚至電影、舞台劇等，挑戰更多元的角色。

(中時 )