外傳大陸僑民抗議小英過境 陳菊：平常心

2018年08月12日 17:34 中時 陳建瑜

總統府祕書長陳菊隨蔡總統出訪，但會留在美國舊金山、鹽湖城、鳳凰城，休士頓與僑界見面，外傳大陸僑民將會在蔡總統過境時抗議。陳菊在機上表示，若中國大陸僑民對蔡總統所代表的意義表達反對，台灣是信仰自由民主價值，這是民主的一個過程，也是民主必要的忍受，「我們都是平常心」。

陳菊指出，執政超過2年多，起初忙於內政，平常都是僑胞回台才有機會溝通，所以趁總統此行訪美，可跟當地僑胞當面溝通，第一是表達感謝，第二是報告2年多來，他們的辛苦、努力，在改革過程中，遭遇的若干困難。

陳菊強調，府祕書長陪同總統出訪本來就很自然，「我比較懶惰」，她就乾脆留在美國，讓僑胞更認識、更理解，這是好事。她開玩笑說，「假如總統給我一個月，可以跑得比較多」。

對於此行是否向僑胞呼籲年底回台投票？陳菊說，見他們與年底投票無關，但若僑胞願意在年底回台投票，她當然很高興，相信海外僑胞本來就很關心台灣。

陳菊強調，現階段選舉只剩差不多一百天，她會將所了解的盡量跟他們報告，海外僑胞的支持也是很重要的力量。

外界好奇陳菊留美可能與美國政要見面，陳菊強調，透過僑委會安排，見面大多都是來自台灣的鄉親，若僑胞對總統的改革有好的建議，甚至有批評指教，她都接受。

外傳大陸動員僑民準備在蔡總統過境時抗議，陳菊表示，蔡總統代表台灣到巴拉圭向新任總統祝賀，這是一個國家很自然的行為，也是應該；若台灣的僑民對蔡總統有很多的認同，公開歡迎他們，他們會覺得非常高興。

但陳菊強調，若中國大陸僑民對蔡總統不夠理解，甚至因蔡總統所代表的意義表達反對意見，既然自由、民主、多元是台灣的價值，這是民主的一個過程，也是民主必要的忍受，「我們都是平常心」。

飛往洛杉磯須花上12小時之多，陳菊準備兩本書，一本是中央研究院《研之有物》、另一本是小說《播磨丸》。她說，她都帶「比較輕鬆沒有壓力」的書籍。

(中時 )