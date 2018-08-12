林明禎被問舊愛張軒睿 歐弟射暗箭「我沒劈腿」

陳漢典、郭子乾、卓文萱、謝念祖、歐漢聲、林明禎與劉冠廷。（盧禕祺攝）

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歐漢聲（中）夾在卓文萱（左）與林明禎之間。（盧禕祺攝）
郭子乾（左起）、歐漢聲與陳漢典開心跳高，露出綜藝魂。（盧禕祺攝）
林明禎。（盧禕祺攝）
卓文萱。（盧禕祺攝）
歐漢聲。（盧禕祺攝）

賀歲國片《瘋狂電視台》12日舉行媒體探班，演員歐漢聲、林明禎、劉冠廷、卓文萱、郭子乾、陳漢典，與導演謝念祖都出席。林明禎將在賀歲檔期與前男友張軒睿對打，她有備而來地說：「很開心，賀歲檔期有很多電影可以看！」若受邀會去看對方的片嗎？她還沒回應歐弟就跳出來幫腔：「那你叫Ella來看啊！她來我們就去！」

林明禎在片中飾演來台灣工作的馬來西亞藝人，與歐漢聲是男女朋友，沒想到前女友卓文萱意外出現，上演3角關係。12日探班內容為歐漢聲與卓文萱在節目中參加「分手擂台」。一旁的林明禎現實生活中5月和張軒睿戀情曝光後隨之見光死，是否觸景傷情？歐弟見狀救駕：「我沒有劈腿！」卓文萱也幫忙補一句：「我不吃回頭草！」引用張軒睿日前在記者會上說過的話，暗箭齊發。

談到對戲情況，林明禎說：「在他們（歐漢聲、劉冠廷）身上很難投入感情，因為他們太搞笑了。」為了培養感情，她與歐漢聲曾私下用角色對談感情觀，講到兩人吵起來，林明禎氣得大罵：「那你在浪費我的感情嗎？我給你的眼神都白給了！」歐弟也火大：「沒有小孩子敢這樣對我講話的！」

《瘋狂電視台》原屬為舞台劇，由王偉忠監製，謝念祖編導，屬於全民大劇團的創團作品，從首演至今已累積超過百場的加演次數。內容講述僅剩的兩名員工，如何將一家快倒的電視台起死回生。《瘋狂電視台》改編成同名電影，導演謝念祖說：「《瘋狂電視台》之前就有很好的笑果，這次主打農曆春節，希望笑果能再提升，讓觀眾歡笑過年。」

(中時 )

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