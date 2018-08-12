烘焙龍眼乾飄香台南東山拜寮祈福　土窯爭取登錄文化資產

2018年08月12日 17:49 中時 莊曜聰

台南東山種植龍眼面積約1300公頃，是全台的重要產區，今年因雨水較少，產量頗豐，龍眼樹結實纍纍，農民也趕著採收生鮮龍眼，烘製龍眼乾。（莊曜聰攝）

台南東山種植龍眼面積約1300公頃，是全台的重要產區，以土窯烘製的龍眼乾相當受到消費者喜愛，文化局也持續推動文化景觀登錄工作，協助保存傳統技藝。（莊曜聰攝）

台南東山種植龍眼面積約1300公頃，是全台的重要產區，以土窯烘製的龍眼乾香氣濃郁，但烘製過程相當辛苦，灶火24小時不能中斷，起碼要花上6天5夜。（莊曜聰攝）

拜寮祈福儀式象徵烘製龍眼乾正式開始。(莊曜聰攝)

台南東山種植龍眼面積約1300公頃，是全台的主要產區，今年因雨水較少，產量頗豐，到處都能看到龍眼樹結實纍纍，農民也趕著採收生鮮果實製作龍眼乾，東山區南溪里有近80座傳統土窯，烘製果乾時熱鬧滾滾，有「土窯巷」之稱，今天舉行拜寮祈福儀式，象徵烘製工作正式開跑，南市文化局也持續推動景觀登錄工作，要保留這珍貴的在地資產。

南市文化局長葉澤山表示，東山區擁有完整的龍眼產業，且保留傳統的烘焙文化，文化資產管理處在2016開始針對東山龍眼土窯進行相關研究及調查，發現全東山區有700多座、近2000口土窯，密度堪稱全台最高。

另外，在地農民結合敬天祭神精神及烘焙技巧的「拜寮」、「起火」、「入米」、「落焙」、「清米」（脫粒）、「翻焙」、「收袋」、「謝寮」等一系列烘製龍眼乾的流程，除了生產外，還有人類和自然環境互動的特徵，造就出值得重視與保存的文化景觀，產業還存在時，就要推動景觀登錄，以協助地方保存珍貴歷史。

上午的拜寮祈福儀式，包括市議員賴美惠、張世賢等人都到場參與，焚香敬告上天後，將清香依次插在土窯上，希望老天能保佑烘製過程順遂，不要受到天候影響，農民能有好收成。

接手家中土窯10多年的農民顏德村說，以傳統土窯搭配龍眼木當柴火燻製出的龍眼乾過程相當費時費工，灶火得24小時不間斷，至少得烘焙個6天5夜，還得根據溫濕度、果實含水量調整時間，但風味就是與機器烘乾的不同，很受市場青睞。

(中時 )