蔡凡熙豔福不淺卻付出「慘痛代價」 遭吊綁三層樓高淋雨憋尿

蔡凡熙在片中豔福不淺，但也付出「慘痛代價」。（群星瑞智提供）

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蔡凡熙被綁在火箭上，也導致背部有不少擦傷。（群星瑞智提供）

電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》改編自銷售超過 10 萬冊的高人氣同名輕小說，天馬行空的場景和劇情相當逗趣，讓書迷都引頸期盼接下來將推出的漫畫和電影，蔡凡熙在片中豔福不淺，被5個姊姊和女主角項婕如包圍，卻也受不少苦，有幕被綁在3層樓高火箭上的場景，他只能哀怨被固定在上面後都沒人理他，「姊姊們都圍在一起吹暖爐。」

該場戲拍攝長達6天，蔡凡熙在寒流期間還得不斷淋雨，雖然穿多層衣服和保鮮膜，背部仍留下不少擦傷，而且因為道具拆卸不易，劇組只能獨留他在上面等待，最長待過2小時，他也總是不敢喝水憋尿，經紀人笑他被彷彿「人肉沙威瑪」。他笑言殺青後為「報復」導演蘇文聖，就聯合工作人員把對方綁上火箭，「還用水管噴他！」

蔡凡熙此次跟「繩子」很有緣分，不只成為人肉火箭，還被姊姊們倒吊起來拷問，共倒吊30幾次，臉部和眼睛都充血，一被放下就跪在地上不能動，其中一位姊姊不小心碰到他，他整個人頭朝地倒下，工作人員表示，當時幸好有飾演「大姊」的謝金燕為他著想，提醒劇組片場空氣不好，蔡凡熙又整個人臉部發紅，劇組才趕緊搬一個電風扇對著他吹。仍在軍中的他也期待這些犧牲能夠帶來好票房。該片31日在台上映。

(中時 )

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