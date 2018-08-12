元山問題蛋 竹市查扣154.7公斤蛋液與成品

2018年08月12日 17:48 中時 陳育賢

新竹市衛生局12日稽查問題蛋流向的下游烘焙業者與蛋商，共查扣1公升裝的蛋黃液（左）17.3罐、與蛋白液11罐（右）。（陳育賢翻攝）

新竹市衛生局12日接獲桃園市衛生局通報後，稽查問題蛋流向的下游烘焙業者，並下架成品要求銷毀。（陳育賢翻攝）

元山蛋品問題液蛋流入新竹市下游業者，市衛生局12日立即查核包括2家烘焙業、2家蛋商以及1家水產店等5家下游業者，其中2家未營業，共查扣1公升保特瓶裝液蛋黃、液蛋白與蛋品，以及蛋糕等成品共154.7公斤，並立即下架與銷毀。

衛生局代理長楊清媚表示，昨天接獲通報後，立即派員查核，但有1家蛋商與1家水產行未營業，共稽查2家烘焙店與1家蛋商，共查獲1公斤保特瓶裝蛋黃液17.3瓶罐、蛋白液11罐、蛋品76.2公斤。

另也查扣以問題蛋液生產的「虎皮捲」、「千層蛋糕」、「乳酪蛋糕水果蛋糕」、「生日蛋糕」等5項成品50.2公斤，共計154.7公斤。

楊清媚表示，依食品安全衛生管理法第15條規定，食品或食品添加物有變質或腐敗者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者依法可處新臺幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。

情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄，經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

衛生局將持續監控、查核問題雞蛋流向及監督業者退貨情形，另民眾若有任何食品衛生安全問題，或發現業者有販售違規產品，歡迎撥打1999市民服務專線，或衛生局食品藥物管理科03-5353170，共同檢視把關監督食品安全。

(中時 )