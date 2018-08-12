橫店影視產業協會：全行業遏制天價片酬

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旺報

8月12日，以華誼兄弟為會長單位，匯集了博納影視、橫店影視、樂視花兒影視、唐德影視、新麗傳媒、印紀傳媒、正午陽光等400餘家影視企業的橫店影視產業協會發表了《關於「加強行業自律、規範行業秩序、促進影視精品創作」的倡議》。提議將合理規畫成本，嚴格落實《通知》規定，嚴控片酬比例，每部電影、電視劇、網路視聽節目全部演員、嘉賓的總片酬不得超過製作總成本的40%，主要演員片酬不得超過總片酬的70%。

而11日，首都廣播電視節目製作業協會發表《關於加強行業自律遏制行業不正之風的倡議》。兩份《倡議》都號召全行業一同遏制天價片酬、陰陽合同、偷逃稅等問題，共同規範行業秩序，加強行業自律，促進影視行業創作精品化。

11日，愛奇藝、優酷、騰訊視頻、正午陽光、華策影視、檸萌影業、慈文傳媒、耀客傳媒、新麗傳媒聯手發布《關於抑制不合理片酬，抵制行業不正之風的聯合聲明》。

聯合聲明稱，三家視頻網站聯合六大影視製作公司，即日起嚴格執行有關部門每部電影、電視劇、網路視聽節目全部演員、嘉賓的總片酬不得超過製作總成本的40%，主要演員片酬不得超過總片酬的70%的最高片酬限額制度；並對不合理的演員片酬進行控制，三家視頻網站和六大影視製作公司採購或製作的所有影視劇，單個演員的單集片酬（含稅）不得超過100萬元人民幣，其總片酬（含稅）最高不得超過5000萬元人民幣。

今年6月27日，中共中央宣傳部、文化和旅遊部、國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家電影局等聯合印發《通知》，要求加強對影視行業天價片酬等問題的治理，控制不合理片酬，推進依法納稅，促進影視業健康發展。

《通知》強調，要制定出台影視節目片酬執行標準，明確演員和節目嘉賓最高片酬限額，現階段，嚴格落實已有規定，每部電影、電視劇、網路視聽節目全部演員、嘉賓的總片酬不得超過製作總成本的40%，主要演員片酬不得超過總片酬的70%。

(旺報 )

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