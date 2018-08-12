出道4個月搶灘台灣市場！「毛不易」笑納洗髮精代言

2018年08月12日 17:54 中時 尤嬿妮

毛不易今在公館舉辦簽唱會。（盧禕祺攝）

毛不易今在公館舉辦簽唱會。（盧禕祺攝）

23歲大陸歌手毛不易，2017年參加選秀節目《明日之子》獲冠軍後，以原創歌曲〈如果有一天我變得很有錢〉打開知名度，在兩岸擁有不少歌迷，並於今年5月推出首張專輯《平凡的一天》出道，他12日來台舉辦發片記者會及簽名會，事前僅開放100位粉絲進場的名額吸引破千人報名，出道4個月人氣爆棚的毛不易，今直言確實因走紅「收入多了些」。

毛不易本名王維家，出生於大陸黑龍江省齊齊哈爾市，大學就讀護理專科，出道前曾在醫院實習過男護士；他大學期間開始嚐試作品，將歌曲放上網路發表而大受觀迎，爾後參加歌唱比賽一舉奪下冠軍，半年內微博關注人數爆衝500萬人，創新人紀錄！有趣的是，他出道沒多久就因藝名獲大陸洗髮精邀約代言，全因廠商看上「毛不易」意味「毛髮養護不易」，今受訪提起此事，他笑說「挺有趣的」，歡迎各類產品的廠商看上他的藝名邀代言。

毛不易沒有偶像外表、長相普通，但其創作廣獲圈內音樂人讚賞，今活動現場播放楊冪、小S、張韶涵、陳立農等17組藝人的祝賀VCR，而近日正密集準備小巨蛋演唱會的「八三夭」，也特地從北京趕回來為他站台，並送上事前準備的禮物「台灣電話卡」，裡頭還輸入八三夭團員的聯繫方式，要毛不易在台期間有任何需要可直接與他們聯絡，樂盡地主之誼。

(中時 )