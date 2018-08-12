台南》高思博譏黃偉哲：拉攏新住民只出一張嘴

國民黨台南市長參選人高思博譏黃偉哲在新住民議題上只出一張嘴。（程炳璋攝）

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民進黨台南市長參選人黃偉哲（黑領帶者）與行政院長賴清德（藍領帶者）11日剛參加完一場新住民的座談會，賴清德為黃偉哲拉抬造勢。（程炳璋攝）

台南市長寶座爭奪戰越演越烈，民進黨參選人黃偉哲與國民黨參選人高思博為爭取新住民議題再度隔空交火，黃偉哲11日才在行政院長賴清德陪同下，公開喊話要做新住民的靠山，高思博12日回譏黃只出一張嘴，台南市該作的是成立新住民專責單位，黃偉哲回應後續將發表更完整的群族政策主張，目前不隨對手的口水戰起舞。

台南巿總人口189萬人，客家人11萬2000人，原住民為7801人，台南市是6都中唯一未分別設立原民局、客家局的地方政府，僅就兩族群成立民族事務委員會統整事務，對新住民部分則未有任何專責單位。

台南市新住民人口數逐年成長，今年已經超過原住民，來到3萬3525人。高思博批評，對於這麼多的外來人口竟然沒有專責服務單位，執政者只用口水服務，實在是相當不可思議的一件事。

針對黃偉哲11日造訪新住民團體座談會，提出市政府要當新住民靠山的說法，高思博不禁反譏黃偉哲只想拉攏新住民，卻只出一張嘴，他認為台南市政府不但要成立「族群事務委員會」，還需增設「新住民事務科」，設置服務會館，讓新住民得到最好的照顧，孕育新台灣之子。

高思博曾任蒙藏事務委員會委員長，管理過移民署業務，他認為台南需要有一套新住民政策，把台南打造成新住民友善城市，才能加速融合成一個新的社會、一個大家庭。

黃偉哲表示，高思博擔任蒙藏委員會委員長也不見什麼重大政績，看不出有不會首長的格局，後續會發表更完整的族群政策主張與看法，目前不回應對方不成熟的口水戰。

(中時 )

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