萬芳《雙城故事》演陳怡蓉生母！一場戲就把龍劭華逼哭

2018年08月12日 17:58 中時 林淑娟

萬芳赴舊金山拍攝。（青睞影視）

萬芳客串陳怡蓉生母。（青睞影視）

《雙城故事》正式宣布邀請歌后萬芳特別演出陳怡蓉生母一角，並獻唱主題曲〈Love yourself〉，她語帶玄機地說：「這將是一個貫穿全劇靈魂人物的角色。」萬芳更透露，她有一場戲張力十足，逼哭現場所有工作人員，就連與她有對手戲的龍劭華都滿臉漲紅涕泗縱橫。

《雙城故事》宣布萬芳特別演出陳怡蓉劇中生母，她三月時也特地飛到舊金山與陳怡蓉、龍劭華等人合體拍攝約一週時間，陳怡蓉透露自己非常喜歡萬芳，因為兩人彼此的戲份都頗為催淚，非常謝謝萬芳在演出的這段時間，給予她飾演的念念這個角色一個情緒的出口。她曝，在舊金山拍攝的其中一天，與萬芳、龍劭華同一台車，她趁此機會和萬芳說，「大家都好喜歡的你〈新不了情〉，我們可以聽原唱嗎？」萬芳回，「真的嗎？」正當萬芳準備要開口唱時，沒想到龍劭華脫口而唱的是「忘不了忘不了……」讓全車的人大笑，原來龍劭華心中的〈新不了情〉是另一首老歌〈不了情〉。

在《雙城故事》的演出中，陳怡蓉與戲中的父母龍劭華、萬芳以及繼母嚴藝文等人相處過程，讓她想起以往與父母親相處的時光，她提到，剛出道時，有為了想拍一些不同類型題材的戲到內地工作，因爸爸平時較為保守，一開始以為爸爸會反對，但卻沒想到是媽媽反對，於是她帶著經紀人與媽媽詳細解釋演藝圈的情況，才讓媽媽放心。陳怡蓉坦言，因為奶奶的過世，使我想要更珍惜身邊的親友，進而發現原來自己早已因為工作繁忙而疏遠了原本身邊的好友，現在的她已經能調適工作、家庭與朋友的時間比重。

陳怡蓉更說，高中時爸爸很保護她，有門禁，每天九點一定要回到家，一直到唸大學時，被挖掘進入演藝圈，當時，她的爸爸對她說，「女兒已經長大了，以後妳的人生自己決定，可以做自己想做的事，不要後悔就好了。」這也與她在《雙城故事》中為了追愛飛到舊金山般，不後悔自己做的決定，不謀而合。

《雙城故事》先前釋出預告，宏觀的勾勒出台北與舊金山的景觀，同時也是台灣罕見大規模斥資遠赴外地拍攝的戲劇，短短兩分鐘預告包含舊金山大橋、置高點等舊金山著名景點，以及台北大稻埕的文化映入眼簾，讓網友十分期待。同時，《雙城故事》12日也推出動畫版片頭，邀請台灣插畫藝術家吳俊穎負責插畫，導演企盼跳脫一般片頭以男帥女美為主的模式，選擇用插畫來呈現本劇核心：角色性格、城市文化特色、心理狀態等，因此找來風格很有塗鴉風味的台灣藝術家合作。

《雙城故事》劇情描述跨越太平洋的兩個城市台北市、舊金山，以從來沒有遠赴外地的台灣女孩到美國追愛、以及在美國出生長大的華裔女孩回台尋根的故事，透過兩個城市詮釋在地台灣以及海外華裔的不同視野。《雙城故事》9月1日起將於公視、民視、八大、台灣大哥大myVideo播出，並透過Netflix在全球超過190個國家陸續上線，將台灣的樣貌介紹給全世界。

(中時 )