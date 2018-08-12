金城鎮長火拚 許燕輝「海選」戰鬥團隊

金城鎮長參選人許燕輝今（12）日透過「海選」組織競選總部戰鬥團隊，寫下金門選舉史上的紀錄。（許燕輝總部提供）

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12人經過篩選進入海選第2階段，許燕輝親自主持面試。（許燕輝總部提供）

金門人口最多的金城鎮是「兵家必爭之地」，年底鎮長選戰十分激烈。參選人許燕輝今（12）日透過「海選」組織競選總部戰鬥團隊，寫下金門選舉史上的紀錄，讓人耳目一新。

金門年底五合一選戰倒數計時，欲角逐金城鎮長者上緊發條，預期出現5搶1的激烈競爭，鄉親的關切度隨選戰升溫，也與日俱增。

其中，固守南門大本營基本盤外，也主攻年輕選票的許燕輝透過「海選」方式，來組織其競選總部的戰鬥團隊，結果共收到37份履歷，12人經過首輪篩選進入第2階段，參加今天下午登場的面試。

許燕輝競選總部特助鄭力元表示，競選團隊海選，主要在考驗危機處理，重點工作分為網路社群、組織隨行、政策議題論述等3大類，期待在團隊合作下，拿出擺脫舊思維的策略，做到出奇制勝，贏得最後勝利。

參加海選2試的胡小姐是香港人，2年前嫁來金門，目前是一位全職媽媽，也長期熱心於社區服務，此次她在網路上看到招募，想透過參與選務工作，來增加對金門的認識。

另一名面試者趙先生說，他覺得許燕輝團隊走年輕、創新的路線，比較不拘泥的方式符合自己的個性，因此也爭取加入團隊。

許燕輝則表示，他主張「改變不是一個人做了很多，而是每個人都做了一點」海選就是以「金城更新、全民參與」的精神做為出發點，讓社會上各種不同的專長人才，都有機會參與改變金城的機會。錄取人數未定，希望在2周內人事到位，全員進入最後戰鬥位置。

(中時 )

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