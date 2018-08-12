雲林》縣長參選人張麗善愛的抱抱、送玫瑰賀七夕

雲林縣長參選人立委張麗善（前左）在古坑綠色隧道舉辦「給雲林一個愛的擁抱」活動，與民眾抱抱，並送玫瑰花祝情人節快樂。（許素惠攝）

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雲林縣長參選人立委張麗善在古坑綠色隧道舉辦「給雲林一個愛的擁抱」活動，競選搭檔斗六市長謝淑亞（前右）和小女孩抱抱。（許素惠攝）
雲林縣長參選人立委張麗善（右二）在古坑綠色隧道舉辦「給雲林一個愛的擁抱」活動，斗六市長參選人林聖爵（左二）也共襄盛舉。（許素惠攝）

雲林縣長參選人立委張麗善舉辦「給雲林一個愛的擁抱」，12日與競選搭檔斗六市長謝淑亞到古坑綠色隧道和民眾愛的抱抱，並分送玫瑰花，提前祝大家七夕情人節快樂，希望把愛、美、善傳遞到雲林每個角落。

張麗善與謝淑亞分送11日親手採摘的玫瑰花與洋桔梗，誠懇地與每位民眾互道：「情人節快樂」，甚至來個熱烈的大擁抱，讓古坑綠色隧道更添浪漫及溫馨氣息。

國民黨斗六市長參選人雲林縣議員林聖爵也來共襄盛舉，祝福天下有情人終成眷屬。

張麗善表示，七夕情人節在即，希望可以傳遞愛與美到每一個角落，所以給大家愛的抱抱，也將雲林種植的花卉分送給大家，但願每一位得到祝福的朋友，都可以把這分溫暖傳遞出去。

謝淑亞說，來到古坑感受鄉親的熱情，就像回到自己的家一樣溫暖，還讓她回想起過去在古坑鄉長及議員任內受到大家的支持與照顧，期盼古坑鄉親繼續為她與張麗善加油打氣。

(中時 )

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