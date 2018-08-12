雲林》斗南鎮林子社區入口意象揭牌 選將紛出場

雲林縣斗南鎮林子里內有兩座大型磚窯廠，社區打造「百福磚情」入口意象，該意象右側遠方便可見其中一座磚窯廠煙囪。（許素惠攝）

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雲林縣斗南鎮林子社區「百福磚情」入口意象揭幕，各參選人紛到場，從右至左分別為斗南鄉代薛維甲、雲林縣議員參選人張庭綺、雲林縣長李進勇、社區理事長也是林子里長參選人邱淑霞、立委劉建國、斗南鎮長參選人張有擇及吳滄得、議員參選人鐘泰荃、石龜國小校長邱清麗等。（許素惠攝）
雲林縣斗南鎮林子社區居民DIY各式各樣福磚，還有具創意的盆栽容器等。（許素惠攝）

選戰倒數103天，選將馬不停蹄爭取選民認同，雲林縣長李進勇12日為斗南鎮林子社區「百福磚情」入口意象揭幕，鄉鎮市長、議員、代表等參選人爭相亮相。

「百福磚情」意象樹立在林子社區入口台78線東西向快速道路下，社區理事長也是林子里長參選人邱淑霞表示，每塊福磚都出自居民之手，因為一家一磚，有很多是三代同堂一起合力完成，「磚」情倍加，全國僅有。

揭幕儀式宛如各級參選人大匯串，除了立委劉建國外，李進勇、4位斗南鎮長參選人議員吳滄得、前議員簡慈坊、斗南鎮代表會主席沈暉勛、斗南鎮農會總幹事張有擇，雲林縣議員參選人張庭綺、鐘泰荃、顏忠義、鎮代參選人黃景鴻、薛維甲等，全到場一一和居民握手致意。

李進勇表示，雲林縣的社區營造聞名全國，成為其他縣市學習典範，林子社區因有兩座磚窯廠，紅磚成為特產，居民DIY巧思打造「百福磚情」特色入口意象，以社區人文產業活絡地方發展，令人驚豔。

(中時 )

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