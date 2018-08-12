川川市集擴大登場 展現舊城新生新氣象

：「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」齊聚社會創新企業及青年創業讓民眾漫遊的同時亦能輕鬆認識更多社會創新企業及永續理念。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」邀集許多青創攤位一起共襄盛舉。（馮惠宜攝）

台中市綠、柳川整治，為舊城區迎來商機，台中市政府為展現整治成果，12日下午再於柳川藍帶水岸舉辦「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」聯合活動，超過75攤創意市集分兩處集結，在夏日午後吸引民眾遊水岸逛市集。

此次活動結合在地文創、台灣好食、社會共好、青創手作等特色品牌，包括拜師習藝，傳承古法製香工藝的「馨心齋香品」、強調食物安全、減少浪費，結合食研技術，充分運用食材的「丸文食品」、推廣健康悅性蔬食、天然無添加物的「悅田食品」。

還有以契作收購紅藜穩定部落的收入，翻轉部落偏鄉部落經濟的「可樂穀」、協助照護社區老人，以促進社區人際互動和諧的「喜樂福關懷協會」、透過「行動咖啡」商業模式，串聯相關群體的資源，喚起社會大眾對弱勢的需求與重視的「以起啡吧」。

還有透過生物防治技術，由下而上傳達生態與大自然等環境永續議題的「佳聖生技」、以設計師親自縫製的手工包，傳遞溫度的台灣手作布作「Pink Ann平安」、以傳統風味為根基製作醬料，讓台灣味重回味蕾的「寶螺醬作」、精選在地食材，運用食補養生概念，推廣「良食優纖」天然穀物專家「純穀世家」；豐富多樣的市集體驗將可以讓民眾一次逛好逛滿，更能在市集參與體驗青創活力與創意生活。

(中時 )

親放蓮花送王船 侯友宜祈求新北… 中市多管齊下扶植就業 三度蟬聯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。