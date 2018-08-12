川川市集擴大登場 展現舊城新生新氣象

2018年08月12日 18:38 中時 馮惠宜

「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」邀集許多青創攤位一起共襄盛舉。（馮惠宜攝）

台中市綠、柳川整治，為舊城區迎來商機，台中市政府為展現整治成果，12日下午再於柳川藍帶水岸舉辦「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」聯合活動，超過75攤創意市集分兩處集結，在夏日午後吸引民眾遊水岸逛市集。

此次活動結合在地文創、台灣好食、社會共好、青創手作等特色品牌，包括拜師習藝，傳承古法製香工藝的「馨心齋香品」、強調食物安全、減少浪費，結合食研技術，充分運用食材的「丸文食品」、推廣健康悅性蔬食、天然無添加物的「悅田食品」。

還有以契作收購紅藜穩定部落的收入，翻轉部落偏鄉部落經濟的「可樂穀」、協助照護社區老人，以促進社區人際互動和諧的「喜樂福關懷協會」、透過「行動咖啡」商業模式，串聯相關群體的資源，喚起社會大眾對弱勢的需求與重視的「以起啡吧」。

還有透過生物防治技術，由下而上傳達生態與大自然等環境永續議題的「佳聖生技」、以設計師親自縫製的手工包，傳遞溫度的台灣手作布作「Pink Ann平安」、以傳統風味為根基製作醬料，讓台灣味重回味蕾的「寶螺醬作」、精選在地食材，運用食補養生概念，推廣「良食優纖」天然穀物專家「純穀世家」；豐富多樣的市集體驗將可以讓民眾一次逛好逛滿，更能在市集參與體驗青創活力與創意生活。

(中時 )