秦偉捲性侵案判刑8年 沈嶸驚爆當年也受他這等侵害！

2018年08月12日 18:24 中時電子報 吳品瑤

藝人秦偉2016年6月遭女造型師及多名女子提告性侵，受害者最小僅14歲，此事在演藝圈引發軒然大波，而他日前被法院宣判8年有期徒刑，讓首位跳出來指控秦偉狼行的女造型師直呼「相信司法，老天有眼」，沒想到今天沈嶸向媒體爆料，表示過去曾跟秦偉一起出外景，當時在暗處遭對方強吻，因此對於秦偉遭控性侵被判刑，覺得「毫不意外」。

遭控性侵後，秦偉曾在道歉記者會上坦承自己「感情上有極大問題」，但否認性侵，然日前北院宣判判決結果，秦偉被依3個強制性交各判刑4年，合併執行徒刑8年，其他部分則無罪，然秦偉代表律師表示未來將上訴，據《三立新網》報導，藝人出身、如今轉職成為命理師的沈嶸得知此事後，表示對於秦偉被判刑感到毫不意外，直呼：「這人對女孩子從以前就很不尊重」。

沈嶸爆料，當年25、6歲剛出道時，有次跟秦偉搭檔主持外景節目，到某鐘乳石洞穴探險，該處燈光昏暗，沒想到秦偉趁工作人員忙碌不注意時對她出手，竟趁暗強吻她，雖僅嘴對嘴輕點一下，然沈嶸至今仍記得相當清楚，表示當時礙於自己剛出道，而秦偉已在演藝圈闖出一點地位，有跟許多圈內大哥熟稔，「為了自己前途著想，只能忍氣吞聲」。

而沈嶸自那此強吻事件後，對秦偉特別謹慎小心，私下也不跟他聯繫，更透露秦偉當年非常能言善道，總在女孩子面前炫耀自己賺錢能力強，有不少女生因此被他迷得團團轉，此外，沈嶸也透露當時圈內不少大咖男藝人，愛趁工作時對女星毛手毛腳，受害者總礙於對方在圈內的地位，而不敢多說什麼，讓沈嶸相當不以為然，至於秦偉被爆強吻沈嶸一事，媒體向其求證，他尚未做出回應。

(中時電子報)