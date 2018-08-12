打破鬼門開禁忌？東北角旅遊人潮不減反增

2018年08月12日 18:39 中時 張穎齊

鬼門11日剛開，東北角的旅遊人潮卻不減反增，光是第2天仍吸引許多旅客攜家帶眷，前往龍洞灣海洋公園戲水。（張穎齊攝）

鬼門11日剛開，東北角的旅遊人潮卻不減反增，光是第2天仍吸引許多旅客，前往龍洞灣海洋公園體驗潛水之旅。（張穎齊攝）

鬼門11日剛開，東北角的旅遊人潮卻不減反增，光是第2天仍吸引許多旅客，前往位在新北市貢寮區的「狸和禾小穀倉」，體驗「水梯田導覽」之旅。（張穎齊攝）

鬼門11日（農曆7月1日）剛開，傳統習俗禁忌多，民眾以往會避免夜遊、去海邊河邊、山區等，不過東北角的旅遊人潮卻不受到影響，且旅客人次不但未減，還逐年增加，光是去年就吸引了456萬訪客造訪，觀光產值達55億元。新北市觀旅局說明，雖逢鬼月，大家除了抱持尊重信仰的心態，也須注意安全，不要到無人管制的危險區域遊玩。

基隆開基老大公廟11日下午舉行「開龕門」儀式，象徵「鬼門開」，但東北角龍洞四季灣、狸和禾小穀倉的旅客人潮卻仍絡繹不絕，此種現象也打破了「鬼月不宜上山下海」的迷思。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處指出，東北角去年即吸引456萬訪客造訪，觀光產值達55億元。新北市觀光旅遊局則統計，其中在暑假期間，龍洞灣公園的旅客人數成長最為顯著，2015年有4萬8625人造訪、2016年5萬7400人次、2017年5萬7619，足見鬼月並不影響民眾玩水意願。

龍洞灣海洋公園區經理李秀娟表示，鬼門開後旅客人次不減反增，且正值旺季，由於龍洞灣是安全的潛水海域，沒有環境汙染、有豐富的生態，且還有專業的教練指導、維護遊客安全，因此吸引民眾前來遊玩；但暑期颱風頻率較高，園區仍會視天候狀況決定是否開放民眾下水。

位在新北市貢寮區的「狸和禾小穀倉」業者蕭春益表示，暑假雖與鬼月並行，但在這期間遊客人潮較多，辦理的「水梯田導覽」一開放預約後，名額馬上秒殺，即便他的景點為處高山，民眾仍攜家帶眷紛紛來造訪。

新北市觀旅局專委陳靜芳說，雖逢鬼月，但仍呼籲民眾可以抱持敬畏大自然的心賞玩東北角，新北市近期力「貢寮山海小旅行」，可隨農家採藥、洗草作茶湯，體驗務農田園樂，亦可走訪南雅奇岩秘境、探索卯澳漁村生態及大啖特色海鮮餐，騎著單車慢遊舊草嶺隧道，或於龍門體驗獨木舟、龍洞灣浮潛等活力行程，邀請大家一起奔向大自然幸福，享受美好時光。

(中時 )