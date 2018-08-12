妙齡女郎光溜溜超商買啤酒 收銀員淡定結帳

一名妙齡女郎光溜溜走進超商，引起眾人側目。（圖取自新浪新聞）

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中時電子報

一名金髮妙齡女郎全身一絲無掛，腳踩高跟鞋走進超商，她氣定神閒來到冰櫃拿了瓶啤酒，這時其他人都看傻了眼，但是當她無視眾人異樣眼光到櫃臺結帳時，店員並沒有多看她一眼，同樣淡定地為她結帳找錢，然後目送她走出店外，這段影片在網路引起熱議，網友猜想，她可能輸掉了一場賭局。

據《太陽報》報導，俄羅斯克拉斯諾達爾市一商店，閉路電視監控系統捕捉到了令人震驚的畫面：一名全裸的女子在男伴的陪同下，從一白色車輛上走了下來，兩人一前一後走進商店。

女子全身光溜溜，只有腳上有雙高跟鞋。她拿了一瓶啤酒徑直走到櫃檯結帳。身後的男子似乎在拿著手機記錄這一過程。這時超商裡還有其他客人，看到這一幕時，大家看傻眼，有人忍不住偷偷多看了幾眼。

光溜溜女子拎著一瓶啤酒結帳，店員淡定結帳。（圖取自新浪新聞）

不過，當名金髮碧眼的妙齡女子來到櫃臺結帳時，收銀員的表現得很平靜。他正常的為這名女士收錢、找錢，直到目送這名女子走出商店，身後跟著她的男伴。

這段赤裸女郎大方走進超商買啤酒的畫面，後來被發佈到當地社群媒體頁面上，引起眾多網友按讚議論，也不清楚這名女子為何全裸出街購物，有人說她是否嗑藥？也有人熱烈討論那位身後跟拍的男子是誰，她男友嗎？還是路人甲？不過有網友猜想，她輸掉了一場賭局。

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(中時電子報)

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