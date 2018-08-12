中市多管齊下扶植就業 三度蟬聯六都失業率最低

2018年08月12日 18:51 中時 陳世宗

市府並深入校園，辦理「青年希望工程─創新產業深度職場體驗」、「幫缺工找人才校園巡迴列車」等活動，有效縮短初入職場的謀職期。（陳世宗翻攝）

依據行政院主計總處最新公布資料，台中市107年上半年失業率降至3.6％，從105年、106年到107年上半年，已三度蟬聯六都失業率最低。台中市政府表示，市長林佳龍上任後，積極推動摘星計畫、青年希望工程、青年穩定就業獎勵方案等，協助青年提升競爭力，並增加就業、創業人口。

勞工局指出，中市為扶植青年就業，並提升就業、創業人口，自104年起推動「摘星青年、築夢台中」計畫，規劃光復新村、審計新村、摘星山莊三處基地共計108個創業單元，並安排專家顧問進行經營輔導，協助解決青年創業初期所面臨的資金、人脈、行銷、通路等問題。

市府並深入校園，辦理「青年希望工程─創新產業深度職場體驗」、「幫缺工找人才校園巡迴列車」等活動，讓青年學子了解不同領域產業的特性和發展願景，再運用「職涯工作卡系統」協助產製完整履歷，搭配主題式徵才，有效縮短初入職場的謀職期。

青年投入職場可透過台中轄內16個就業服務據點，提供一對一專人服務，並結合市府青年穩定就業獎勵方案，經推介就業滿3或6個月，可分別請領1萬元、1萬2千元，獎勵金開辦至今已服務逾4,000名青年，成功就業逾3,000名。

市府還推動「台中市創新創業募資培訓輔導計畫」，推出募資簡報培訓課程，並協助取得市場資金挹注，此計畫自今年1月16日起辦理徵件作業，5月15日舉辦創投媒合會，當日已有多組團隊獲得共260萬種子資金，預估後續將創造千萬元以上的創投資金投入。

勞工局強調，市府多管齊下積極扶植青年就業，也讓台中失業率從105年的3.8%、106年的3.7%，下降至今年上半年的3.6%，且3年均是六都最低，市府將繼續努力，打造更好的就業環境，增加更多就業、創業人口。

(中時 )