長榮大學EMBA新生暑期課「建築與音樂的饗宴」做企業交流

2018年08月12日 18:53 中時 程炳璋

台南愛樂指揮家唐旦祥（白襯衫）與建築師蔡宜璋（花襯衫）針對建築物進行一場建築與音樂之間的對話，這場音樂表演成為長榮大學EMBA暑期課程，校方首次嘗試走出學校上課，活動屬公益性質，吸引校友一起參與。（程炳璋攝）

「這不只是場座談會，也是一堂課」長榮大學EMBA第109級的新生全都是企業菁英，12日在東區耘非凡大樓進行一堂暑期課程，校方結合校友資源，首次在校外開課，找來建築師蔡宜璋與台南愛樂指揮家唐旦祥針對世界知名建築物對話，活動屬公益性質，開放校友與社會人士參加。

這場座談會題目為「建築與音樂的饗宴」，蔡宜璋以世界各大知名建築物為例，講述光線、構造的美感藝術，唐旦祥根據每棟建築物的風格與年代，提到古典、東洋與西洋的音樂。

長榮大學EMBA執行長翁耀臨表示，這場座談會其實是長榮大學EMBA的「生活藝術專題」課程，過去都會找社會名人到校演講，若需表演，也會在學校租借演藝廳，這次結合校友資源，將教室搬到東區知名的住宅大樓，讓學生聽課。

這堂座談會課程屬公益性質，開放70位長榮大學的學長姐們返校聽課，包括強友會會長徐強、獅子會總監鄭源清等知名人士，其餘社會人士也到場。

長榮大學發展EMBA近20年，累積600位學生都是社會企業菁英，藉這場公益座談會，返校的學長姐與學弟妹們一起交流，促進雙方商業合作的機會。

(中時 )