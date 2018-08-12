《中時晚間快報》重申兩岸一家親基調不變 柯P：不主張兩岸關係僵化

2018年08月12日 19:07 中時電子報 綜合報導

◎重申兩岸一家親基調不變 柯P：不主張兩岸關係僵化

台北市長柯文哲日前拜會前總統李登輝，傳出李建議柯以「特殊國與國關係」取代「兩岸一家親」，惹來大陸方面不滿。柯文哲今受訪表示，現階段「兩岸一家親」的基調不變，因為這不涉及政治、文化、經濟交流，還是會主動釋出善意。

◎國小課綱擬增列表意權及不受歧視權利

國小生年紀小，說話常被不當一回事，教育部課審大會12日審社會領域課綱時，無異議通過國小階段的學習內容增列「表意權」及「不受歧視的權利」，校園裡要尊重小朋友發表意見的權利，且應避免對原住民、身障或弱勢族群的歧視。

◎夏綠蒂維爾案滿周年 川普推文譴責種族暴力

去年今天，新納粹份子在美國維吉尼亞州夏綠蒂維爾的遊行，演變成暴力死亡騷亂，事發後言論偏向白人至上主義者的美國總統川普，頓時成為眾矢之的。11日動亂周年前夕，正在新澤西州進行工作渡假的川普發推文，呼籲全國團結，譴責所有形式的種族主義和暴力。

◎戴佩妮回家鄉大馬開唱 好友陳綺貞到場力挺

金曲創作才女戴佩妮（Penny）11日在馬來西亞舉辦「賊」亞洲巡迴演唱會，她適逢出道18年，首度將原汁原味的大型演唱會帶回家鄉的個唱，她除了調整曲目加碼演出外，還把自己的五套華服全部換新，以示對家鄉馬來西亞的重視與誠意，好友陳綺貞也到場站台，兩人合唱〈讓我想一想〉，掀起高潮。

(中時電子報)