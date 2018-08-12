蕭敬騰加持畢業歌！透露合作新人「必備條件」

2018年08月12日 19:27 中時 尤嬿妮

老蕭今晚活動壓軸登場。（盧禕祺攝）

老蕭今晚活動壓軸登場。（盧禕祺攝）

蕭敬騰（老蕭）12日率師弟妹宋念宇（小宇）、劉艾立（Erika），與熊仔一同出席「2018高校畢業歌發表會」；由於老蕭近年積極培育音樂方面的新一代年輕人，問他是否計劃再簽新人？老蕭表示：「新人我們一直有在關注、公司也有關注。」但新人年齡限制、若50歲可接受？老蕭笑回：「不會說不接受，但確實不太可能出現。」唯一堅持是絕不能有犯罪背景。

老蕭今百忙抽空壓軸，一連獻唱〈讓我為你唱情歌〉及〈王妃2.0〉，並頒發最大獎「畢業歌MV人氣票選第一名」，老蕭感性說：「一定要把握當學生的時光，在學期間充實自己，才不辜負父母、師長的期望，當學生是幸福的。」高中是風雲人物的老蕭，回憶校園生活表示：「上課都在睡覺，但藝術表演學校都是找我。」他年少時曾叛逆，全因當年輔導員說「為什麼不把打架的力氣用到音樂上」，才找到人生目標。

小宇則是高一時，對迎新會上看到熱音社樂團的表演感到震撼，「如果高中時要寫一首畢業歌，就是《同在》專輯裡收錄的〈理想時代〉」；熊仔則分享念建中時，瘋狂參加4個社團的經驗，而當時填滿他生活的竟是「魔術社」，「如果那時候我當了魔術社社長，可能現在就不是嘻哈歌手，而是魔術界的流浪漢」。

(中時 )