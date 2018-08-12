國片車輪戰力抗《與神同行2》《鬥魚》南下宣傳巧遇《范保德》

擠滿上百位粉絲搶看《鬥魚》主演，林柏叡（左前起）邱宇辰、林輝瑝、王淨（右後起）、虹茜。（圖：多曼尼提供）

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《鬥魚》電影版南下高雄造勢，林柏叡（右）林輝瑝（左）巧遇黃仲崑。（圖：多曼尼提供）

韓片《與神同行》在台大賣，2部即將在下週上檔的國片也都不甘示弱，在本週末火力全開進行全台宣傳，電影版《鬥魚》演員王淨、林柏叡、林輝瑝、虹茜、邱宇辰，在12日為電影造勢前往高雄與民眾近距離接觸，恰好在高鐵站遇上《范保德》劇組，主演們互相打氣，黃仲崑對林柏叡說：「加油！」林柏叡也很感謝前輩的鼓勵，黃仲崑還打趣說，「8月17日看完《鬥魚》要記得看《范保德》，看完《范保德》也要記得看《鬥魚》。」

林柏叡與飾演反派的邱宇辰一路從台北PK到高雄，他們在高雄草衙道百貨透過賽車一較高下，邱宇辰是先嗆聲，「我在該賽車場跑一圈的紀錄可是名列當天現場的前十名。」而林柏叡不甘示弱地說：「拭目以待，誰輸誰贏還不知道。」邱宇辰透露，他日前在高雄拍戲時每次與路人PK，都是該場的第一名，更刷新自己的「最快速度」。最後2人還在夜市比拼夾娃娃，在限時十分鐘內，兩人各夾到一隻娃娃，不分軒輊。

王淨與虹茜則大受夜市老闆喜愛，兩人手上美食拿得是滿滿滿，讓兩人笑得合不容嘴，感謝夜市老闆們喜愛，更不忘用甜美笑容提醒老闆，「8月17日要來看鬥魚喔！」另外，2位女主角將應中華職棒Lamigo桃猿隊之邀在17日擔任開球嘉賓，今趁此在大魯閣打擊場，練習投球，林柏叡等人因有開球的經驗，MAN對王淨說：「我來教你。」

(中時 )

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