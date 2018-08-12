中市府「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」共享午後美好時光

2018年08月12日 19:48 中時 陳世宗

經發局以「舊城日常，好景川畔」為主題，結合在地文創、台灣好食、社會共好、青創手作等特色品牌展出。（陳世宗翻攝）

台中市政府經發局12日舉辦「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」活動，以「舊城日常，好景川畔」為主題，結合在地文創、台灣好食、社會共好、青創手作等特色品牌展出。經發局長呂曜志表示，創意市集結合水岸文創，成功展演中區的舊城生活日常，尤其柳川風景作為市集最美的舞台，充分展現出中區的在地力、青創力及行銷力。

呂曜志指出，今年是「川川市集」第二年舉辦，預計辦理三場次，第一場次首度與「台中社企力-尋味社企」、「國立台中教育大學USR中心-炒蛋市集」聯袂展出。市集攤位分2大區域，第一展區在柳川藍帶水岸，由川川市集與尋味社企共同組成，集結65攤創意品牌攤商。

第二展區則規劃於中華路人行道(創新育成中心)，聚集14攤青創攤商，豐富多樣的市集體驗讓民眾逛好逛滿，體驗青創活力與創意生活。

12日下午3時30分起，第一展區活動舞台免費發送100支冰棒，下午4時40分起，也將於「尋味社企」服務台提供100支冰棒及100份問卷填答小禮，並安排國、內外吉他手現場演奏，民眾一起共享柳川盛夏午後的美好時光。

(中時 )