中市府「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」共享午後美好時光

中市府「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」盛大登場，市民共享柳川午後美好時光！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
經發局以「舊城日常，好景川畔」為主題，結合在地文創、台灣好食、社會共好、青創手作等特色品牌展出。（陳世宗翻攝）

台中市政府經發局12日舉辦「2018川川市集x尋味社企x炒蛋市集」活動，以「舊城日常，好景川畔」為主題，結合在地文創、台灣好食、社會共好、青創手作等特色品牌展出。經發局長呂曜志表示，創意市集結合水岸文創，成功展演中區的舊城生活日常，尤其柳川風景作為市集最美的舞台，充分展現出中區的在地力、青創力及行銷力。

呂曜志指出，今年是「川川市集」第二年舉辦，預計辦理三場次，第一場次首度與「台中社企力-尋味社企」、「國立台中教育大學USR中心-炒蛋市集」聯袂展出。市集攤位分2大區域，第一展區在柳川藍帶水岸，由川川市集與尋味社企共同組成，集結65攤創意品牌攤商。

第二展區則規劃於中華路人行道(創新育成中心)，聚集14攤青創攤商，豐富多樣的市集體驗讓民眾逛好逛滿，體驗青創活力與創意生活。

12日下午3時30分起，第一展區活動舞台免費發送100支冰棒，下午4時40分起，也將於「尋味社企」服務台提供100支冰棒及100份問卷填答小禮，並安排國、內外吉他手現場演奏，民眾一起共享柳川盛夏午後的美好時光。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
打破鬼門開禁忌？東北角旅遊人潮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。