雷神索爾慶生險釀災演死侍 遭4歲兒偷襲毀容！

2018年08月12日 19:41 中時電子報 吳品瑤

在漫威宇宙中飾演唯一非人類的雷神索爾、更因此大受歡迎獲選為全球最性感男人的澳洲男星克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)，臉蛋俊俏又有著肌肉棒子好身材的他，在全球受到歡迎，然讓眾多女粉絲傷心的事，克里斯早在2010年便名草有主，早已是個擁有火辣嬌妻與3名子女的人夫，昨適逢他的35歲生日，克里斯也貼出慶生照，但卻曝光一個超驚悚的意外事件，讓他險些毀容。

「雷神索爾」克里斯漢斯沃昨天迎接35歲生日，他特地貼出自己跟愛妻在生日蛋糕前的自拍照，但曝光了一個險些傷及他演藝生命的驚悚插曲，克里斯表示，就在他拍了這張慶生照片的下一刻，「我兒子馬上從背後襲擊我(因為他的忍者訓練)，把我的臉推向燃燒中的蠟燭」，他說此事險些讓他毀容，開玩笑說：「如果萊恩雷諾斯抽腿的話，我可以演死侍」，雖然千鈞一髮，但他仍標籤了這是個「最棒的生日」。

克里斯漢斯沃慶生，「星爵」克里斯普萊特、「神力女超人」蓋兒賈多特等星友們也祝他生日快樂，其中，巨石強森跟「薩諾斯」喬許布洛林都選擇拍唱歌影片為他祝壽，巨石強森唱道：「祝索爾生日快樂！你是最棒的「克里斯」，繼艾文、潘恩跟普萊特之後」，等於說索爾墊底！至於喬許則是唱生日快樂歌邊喘邊作勢嘔吐，最終克里斯漢斯沃分別跟兩人道謝，但評比巨石強森技高一籌，漫威大反派「薩諾斯」吞敗！

(中時電子報)