很像4年前鄭文燦 鄉民︰韓國瑜有機會贏！

韓國瑜（右圖）會像4年前的鄭文燦（左圖）逆轉勝嗎？拭目以待！（本報系資料照片）

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中時電子報

國民黨高雄市長參選人韓國瑜挺進綠鐵票倉打法靈活，人氣搶搶滾。PTT鄉民貼文分析指，4年前的桃園市長選戰，當時幾乎沒人認為鄭文燦會當選，而今年在「民進黨執政+柯P外溢效應+姚文智選到底」的情況下，韓國瑜有機會當選高雄市長！

鄉民指出，韓國瑜昨天直播吃丹丹漢堡，獲1.3萬個讚，22萬人次觀看，在網路上的經營，基本上蘇貞昌的人氣，也沒能贏韓國瑜，韓的直播影片，至少證明了他在臉書族群裡是有關注度的。還有宅神朱學恆和網友賭雞排論高雄選情，下方留言1千多則，絕大部分都是挺韓國瑜的，總不能說留言的都是網軍吧，或許這有某種程度的同溫層，抑或是沉默螺旋，挺民進黨陳其邁的不想發表看法。

鄉民表示，回頭看看4年前的桃園市長選戰，當時幾乎沒有人認為鄭文燦會當選。但今年在民進黨中央執政，加上柯P外溢效應下，他不認為韓國瑜沒有機會，另外假設民進黨北市長參選人姚文智參選到底，姚的爆發力絕對不容小覷（XD），「帶賽全國」，高雄能夠倖免嗎？他強烈懷疑（XD）。

至於韓國瑜是不是4年前的鄭文燦，雖不得而知，但有一點韓國瑜確實學到了柯P的精髓，那就是柯P所說的「批評別人不會讓我們更好」，韓國瑜在這一點做得非常成功！

2014年桃園市長選舉，民進黨鄭文燦以不到3萬票的差距，險勝國民黨吳志揚，鄭文燦逆轉勝關鍵是在最大票倉桃園市獲得大贏。

網民們也對韓國瑜提出建議：「韓只要曝光量高很有機會，只是KMT居然一直放在打柯上。」、「能拉近到10萬內已經很神+是否帶動議員選情。」、「民心思變是不爭的事實。」、「韓國瑜蠻常跑林園、仁武、大寮，這3個地方可以少輸點，下一屆才有機會。」、「高雄在地人還真的很多怨嘆心裡藏，問題是在他怎麼繼續用好政策讓那個怨嘆跑出來。」、「他要有一個能讓人覺得直接可行的產業政策，大家才會信任他。」、「另一個我覺得不錯的看點是，他跟綠營一直重點放在高雄大建設不同，他有很明顯的接觸邊陲地帶，這個動作給中老年人的印象是很直接的。」、「如果可以有一個團隊去專門分析高雄的舉債控制和優先政策，他的成功率才能大增。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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