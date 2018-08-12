外型酷似賈靜雯、李維維！劉宇菁首扛女一被封「愛問姊」

2018年08月12日 19:59 中時 林淑娟

劉宇菁當平面模特兒時氣質酷冷。（三立）

劉宇菁當平面模特兒時氣質酷冷。（三立）

劉宇菁、羅宏正。（三立）

劉宇菁當平面模特兒時氣質酷冷。（三立）

台視、三立於8月19日起，將推出全新校園偶像劇《高校英雄傳》，該劇以高中校園為故事背景，男主角羅宏正從過去的學生演員轉型升級棒球教練，劉宇菁則是首次擔綱女主角，飾演一位輔導老師，不只輔導學生，還要幫新來的老師陸大翔輔導憤怒管理，但也與他產生了衝突與愛情的火花。

劉宇菁從平面模特兒及廣告中給觀眾留下深刻印象，不少網友覺得她當模特兒作品都很酷，認為外形有點像李維維、賈靜雯，其實她很早期就曾參與三立華劇《媽咪的男朋友》等作品的演出，最近較被觀眾認識是在《1006的房客》中飾演的謝欣穎閨蜜「曼曼」。劉宇菁平時在平面廣告中總是酷酷的感覺，個人魅力獨特，和演起戲來的表現反差很大，她表示戲劇和模特兒香較，她還是比較喜歡戲劇，因為挑戰性比較大，拍戲時有好多面向要顧，而且這次校園戲人物特別多，所以下的功夫比以前更多，她說：「拍平面的本錢是老天生給我的，戲劇則要很多後天的訓練，光是父母給的氣質和外表是絕對不夠的。」

戲開拍至今，劉宇菁感受愈來愈多的壓力從四面八方湧出，受關注程度僅次於男主角羅宏正，但第一次當女主角，一切都還在學習中，劉宇菁選擇一直不停問工作人員，再不行就請教前輩，現場所有人員都有陪她聊天的經驗，還被冠上「愛問姊」的外號，她說：「導演及宏正都會不時鼓勵我，宏正很活潑，跟劇中角色很像，在劇組他是很重要的靈魂人物，也是很讓人放心的人，就是有種本事及魅力讓大家去聽他的話。」

劉宇菁感動地表示，最開心的是這次拍戲遇到的人都很好，大家都會體諒她，有時沒演好或要加強時，一回頭看到的總是大家關懷和為她加油的眼神。她感覺拍戲壓力真是很大，特別是所有目光都集中在自己身上時，學習如何減壓是目前最需要的，她認為最好的辦法是抓緊時間休息，讓大腦放空，收工後盡可能讓自己回歸日常，不要這麼緊繃。

(中時 )