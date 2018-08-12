17歲女生遭同學性侵 家屬質疑校方處理瑕疵

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時

台北市17歲女高職生「小雯」因告白失敗，向同班同學「小龍」訴苦，孰料小龍竟約她到KTV唱歌小酌，並在包廂廁所霸王硬上弓性侵得逞。小雯的母親向媒體控訴，事發後向校方反映，學校召開性平會時，最初卻認定雙方兩情相悅，雖然最後仍讓小龍記2大過，但並未退學，質疑校方處理有瑕疵。對此校方和北市教育局均表示，因規定開會、通報、輔導並懲處，並無疏失。小雯在家人陪同下，至婦幼警察隊提告，全案進入司法程序。

據了解，這名涉案男學生「小龍」，過去也曾涉入性侵案，但因被對方家長痛毆一頓，並未提告。日前警方傳喚小龍到案時，他辯稱跟小雯是兩情相悅，絕未違反她意願；警方根據被害人說詞，檢視驗傷單，仍將小龍依妨害性自主函送地檢署。

警方調查，小雯愛慕校外1名男生，但對方已有女友，婉拒她的吃飯邀約。小雯心碎難過，向同班的小龍訴苦，豈料小龍心懷不軌，約小雯到KTV唱歌解悶，期間還喝了點酒，因小雯酒量不好，又因唱到情歌而觸景傷情，獨自躲進包廂廁所哭泣。

小龍假意安慰，闖進廁所向小雯告白遭拒，小龍竟硬上性侵得逞。小雯事後崩潰大罵：「你怎麼可以這樣對我，我不會原諒你！」據家屬表示，小龍還下跪認錯，但小雯無法接受。幾天後，小雯情緒低落被媽媽發現異狀，逼問得知遭性侵，才帶她驗傷報案，並通報校方。

(中時 )

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