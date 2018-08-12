60天獲利5趴？ 浩天集團澳門博奕違法吸金2.9億

2018年08月12日 20:21 中時 陳志賢

浩天集團負責人呂達豐。(調查局提供)

浩天集團涉嫌以投資澳門博奕為由，推出投資方案，誆稱60天即可保證獲利5％，在台灣、澳門等地吸金數億元。台北地檢署去年搜索浩天集團在台6處據點，但集團負責人呂達豐早已離境，遭檢方通緝，調查局發現呂嫌藏匿荷蘭、歐洲一帶，將他列為外逃要犯追緝名單。

調查局說，呂達豐又名呂達凱，原名「呂志文」，2004年11月改名為呂達豐，2011年在澳門成立澳門浩天國際控股集團(Glory Sky International Holdings Group Limited)，宣稱經營投資顧問、文創產業、影視娛樂。

2014年9月，呂嫌在台設立浩天投資顧問公司，佯稱可投資浩天集團澳門賭場事業，推出「B2」投資方案，謊稱投資每單位25萬元，60天即可保證獲利5％，在台吸金2.9億元。

澳門媒體報導，呂達豐2011年至2016年以投資澳門博奕吸金外，並假藉移民配額吸金案，以提供技術移民為口號，吸金7000萬澳門元；據澳門司警統計，呂嫌涉嫌在澳門吸金，被害人多達126人，不法金額1億多元澳門元，懷疑澳門、台灣、日本、韓國、大陸都有被害人。

2016年，調查局曾針對浩天以移民配額吸金詐騙案，曾赴集團在台中七期的據點搜索，另2017年檢調據報指浩天以澳門博奕在台吸金，搜索浩天投資北市辦公室等6處，約談蔡姓女會計、張姓副總裁5人，訊後蔡50萬元交保，其他人請回或限制出境。

調查局指出，吸金主嫌呂達豐早在澳門吸金案爆發前，2016年4月30日即搭機赴菲律賓，之後再轉往荷蘭、歐洲一帶藏匿。北檢因傳拘不到，已經依違反銀行法、偽造文書罪通緝呂嫌。

(中時 )