台灣精品美利達盃西安登場 助台商銷陸

2018年08月12日 22:05 旺報 陳政錄

台灣精品體驗營展出17家台灣精品廠商、41件優質產品，提供運動愛好者及參觀民眾體驗。（貿協提供）

為協助台灣精品行銷大陸地區，外貿協會繼6月份於雲南昆明「2018南亞博覽會」上，設置台灣精品館後，今(12)日與美利達公司攜手，於陝西西安舉辦「台灣精品美利達盃」國際自行車賽，並設置「台灣精品體驗營」推廣台灣高端自行車、零配件、運動休閒及樂活保健等多項優良精品。

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」，近年積極透過展會、賽事、活動舉辦，於大陸行銷台灣精品。

西安大明宮國家遺址公園舉辦的「台灣精品美利達盃」國際自行車賽，今年邁入第四屆，推廣綠色環保、健康生活的騎乘文化，12日於外貿協會行銷處處長陳英顯、美利達張文杰副總經理、詹馥旗榮譽總經理、巴林美利達車隊職業車手王美銀等領騎下開賽，與來自大陸各地超過2000位自行車好手，共同釋放競技熱情，探索西安古城的文化魅力。

此外，外貿協會還配合賽事展出「台灣精品體驗營」，帶來17家台灣精品獎得獎廠商，共41件台灣精品獎獲獎產品，提供運動愛好者及參觀民眾體驗，例如美利達、大田自行車、達瑞創新電動自行車，久裕興業、建大、桂盟等品牌的高端自行車零配件，及甫榮獲2018年台灣精品銀質獎的喬山健康科技—直立式健身車等。

事實上，為行銷大陸市場，外貿協會協助台灣精品自去年起，進駐西安漢神購物廣場，設置「台灣精緻生活館」展售專區，引進並銷售39家獲得台灣精品獎的台灣自有品牌產品。

今年外貿協會在大陸共有51場推廣活動，接下來台灣精品將前進9月「中國-東盟博覽會」及11月「中國國際高新技術成果交易會」，以形象館方式展出，將「台灣精品」分享給更多大陸消費者。

(旺報 )