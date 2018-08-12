最萌身高差林彥君、陳大天躺著拍！對唱情歌竟散發謎之童音

2018年08月12日 20:21 中時 林淑娟

林彥君、陳大天有著最萌身高差。（華視）

林彥君飾演吳心緹的姊姊。（華視）

林彥君、陳大天戲外也愛搞笑。（華視）

華視、CHOCO TV《搖滾畢業生》持續熱播中，劇中陳大天與林彥君組成「天龍地虎情侶」，還為戲合唱情歌〈愛不孤單〉，相對於陳大天的深情歌聲，林彥君的歌聲則是散發「謎之童音」，被陳大天笑說：「她真的好像在唱兒童專輯喔！」而林彥君也不忘回敬笑說：「你唱歌也很像費玉清呀！」調侃大天之前唱歌常模仿的角色，兩人互嗆毫不客氣。

陳大天與151林彥君這對組合身高相差37公分，堪稱「最萌身高差」，在《搖滾畢業生》拍時兩人也盡可能坐著拍或躺著拍，對於攝影總能抓到兩人鏡頭非常佩服。劇中角色有「夏女王」封號的林彥君，經常要霸氣使喚妹妹吳心緹，要她幫忙煮飯洗衣，不時呈現一種頤氣指使的高傲姿態，她說：「雖然演起來很過癮，但其實很痛苦，因為私下的自己是理性溫和的，根本從來沒有這樣對待過人。」坦言當時過不去自己那一關，所幸後來放開去演，看到自己演出的誇張「夏女王」也覺得好笑。

劇中她一心想嫁入豪門，卻誤把陳大天飾演的窮學生大俊當成富二代，展開一系列倒追攻勢，逗趣情節笑料百出。拍戲時剛好碰上重感冒，經常眼睛泛紅、喉嚨燒聲，她說：「幸好大天身體很健康，都沒有被我傳染！」個性愛搞怪的她也常跟陳大天在拍戲空檔搞笑，像是躲進陳大天的棉被，伸出玉腿組合成為「NBA巨人」，逗得工作人員們哈哈大笑，儼然就是劇組的開心果。

陳大天在劇中飾演BZD的Keyboard手，演出架式十足，但他其實是從零學起，完全是因為拍戲首次接觸彈琴，還在生日的時候買了4萬多元的鋼琴，當做自己的生日禮，覺得彈琴很舒壓，他也為了《搖滾畢業生》自告奮勇寫一首歌，於是誕生了新歌〈看我沒有〉。

他表示想要寫一首堪與周湯豪〈帥到分手〉比擬的歌，搞笑的歌詞包含「我沒用我沒種，你們去歐洲，我只能逛蘆洲，他像孔劉我像酒孔，別人帥到分手，我被摔到路口」，他說當時的確也遇到感情的低潮，藉由歌曲抒發心情。

(中時 )