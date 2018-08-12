台南應用科技大學藝術學院院長、音樂家張龍雲驚傳逝世

張龍雲（資料照）

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中時

台南應用科技大學藝術學院院長、音樂家張龍雲驚傳今(12)日下午兩點過世，享年61歲。消息傳出震驚音樂圈與媒體圈，不少好友根本無法相信這個事實。家屬表示，張龍雲今天中午吃過飯之後返家，突然身體不舒服並嘔吐，隨後暈倒，家屬立刻施行相關急救措施並叫救護車送醫，送醫之後疑似心肌梗塞，急救一小時多宣告不治。

張龍雲1957年生於馬祖東引，因為是離島的保送生，張龍雲到台北就讀國立藝專，主修低音管，之後考進台灣省立交響樂團（今國立台灣交響樂團）擔任低音管首席，隔年出國，先到曼哈頓音樂院，後考上茱莉亞音樂院碩士，畢業返國教書，並擔任台北愛樂室內暨管弦樂團音樂總監。

多年來張龍雲持續「不務正業」，交遊廣闊，人緣極好，他也試圖尋求古典音樂發展的各種可能性。他曾任傳統藝術金曲獎頒獎典禮音樂總監，與已故電影配樂家史擷詠合作台灣電影交響樂團。近年掛名聯合執行製作人的百老匯音樂劇《一個美國人在巴黎》入圍今年東尼獎12項提名，是台灣真正參與百老匯製作，並入圍美國戲劇界最高榮譽東尼獎第一人。

也因此美國音樂劇製作公司「百老匯亞洲」（Broadway Asia）總裁馬克找上張龍雲，希望他能幫忙亞洲區的音樂劇製作與推廣，當時他正在為學校籌備流行音樂系，希望可以把音樂劇的製作跟培訓帶進台灣。張龍雲擔任製作人的音樂劇《功夫熊貓》明年將在上海首演，隨即巡演亞洲各國，卻再也看不見張龍雲的身影。

(中時 )

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