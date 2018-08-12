Email通知航班異動 旅客「菜英文看不懂」怒求賠償

Email通知航班異動 旅客「菜英文看不懂」滯留國外怒提告。示意圖為桃機辦理手續之旅客，非當事人。（資料照片，陳麒全攝）

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中時電子報

有旅客去年時向華航網站下訂桃園至檀香山來回機票4張，當中今年2月7日返台的回程航班有異動，華航已提早3個月用電子郵件先行通知。但是，該旅客稱因為「看不懂英文」而沒察覺到，因此滯留檀香山，待他返台後向華航求償額外花費4張機票及住宿費9萬多元。判決出來後，台南地院判該旅客敗訴，可上訴。

據聯合報報導，該旅客指出，去年向華航網站下訂桃園至檀香山來回機票4張，不料其中原訂今年2月7日航班自檀香山至桃園23時45分起飛的班機，更改為16時05分，讓他和家屬滯留檀香山。最後他們只好另購4張其他航空公司機票返回桃園，讓他們額外多花4張機票及住宿費用，共計美金3037元（約新台幣9萬199元）。

該旅客認為，航空公司未善盡告知的義務，雖然有電子郵件通知，但是內文是用英文，不是中文讓他們「看不懂」，因此提告華航，求償9萬199元，追加精神賠償1元。對此，華航認為，依公司標準作業程序，若班機於7天內取消或時間異動，會以電子郵件及簡訊通知訂位旅客，若7天以上的異動則以電子郵件通知。認為公司已有提早3個月通知旅客班機時間更改，且免責條款中載明旅客出發前應再次確認航班動態。

判決出來，台南地方法院簡易庭認為，華航該航班異動時間自距離起飛時間3個月前，已發送4封告知航班異動時間的電子郵件，內容雖以英文記載，但法院認定被記載的「16:05 Feb 7,2018」及「23:45 Feb 7,2018」等數字，依一般人的智識程度，應可判斷係代表日期及時間，即可推論更動的航班時間。另外，如當事人再次確認航班如果遇到疑問，也可致電航空公司或至相關網站，自行查詢確認出最新航班消息。

(中時電子報)

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