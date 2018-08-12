每天滑N小時=手機上癮？醫師糾錯：把持不住才是關鍵

2018年08月12日 21:09 中時電子報 康健雜誌 ／文、 林郁庭 ／編輯 ／文、／編輯

上網、玩遊戲，整天離不開手機；一上公車或捷運就低頭掏手機……，2018年初，世界衛生組織（WHO）宣布把「電玩失調症（Gaming Disorder）」列入精神疾病，相關規定6月底正式生效，並通知各國提出防治對策。這次公告等於強調過度沉迷電玩是重要公共衛生議題，不但即刻引爆正反激辯，還掀翻了另一口壓力鍋：天天掛網好幾個小時，是否是心裡生病了？尤其電玩失調症在台灣多被譯作「電玩成癮」，「癮」字不免讓人將上網和酒癮、毒癮等危害身心的重度症狀聯想在一起。

根據國家發展委員會2017年調查，台灣女性一天平均用手機上網230分鐘，男性186分鐘；其中未滿20歲的少男少女一天要花281分鐘滑手機上網，20～29歲則是263分鐘，分佔第1、2名。這樣算不算大半台灣人「手機成癮」?

國家衛生研究院群體健康科學研究所主治醫師、台大醫院精神醫學部兼任主治醫師林煜軒指出，「目前醫學上對『手機成癮』並沒有嚴謹的定義，」最常見的誤解，是「手機上網時間長＝上癮」。「錯了！從精神科的角度來看，『把持不住』才是關鍵。」他強調。

林煜軒解釋，一般常有3大錯誤認知。

真相1：使用時間長就是上癮？錯！「失控」才是關鍵

「失控是指已經出現負面影響，卻還是忍不住要去做。」林煜軒說。他舉例，明明知道工作當中中斷會使效率大打折扣；睡覺前滑手機，會害你睡不好、睡眠時間縮短；開車或騎機車時只要逮到空檔就去看手機，差點釀成車禍。相反地，如果使用時間雖然長，但可以透過自己的意志去控制，那就不算是失控。

不過，他也提醒，手機容易「讓人陷進去」。不但方便取得，塞在口袋，三不五時就拿起來滑，等於慢慢養成放縱自己的習慣。更麻煩的是，你心裡只想滑個10分鐘，但常常不自覺超過時間，耽擱了正事。

真相2：你花在手機的時間，比自己以為的多五成

你花在手機上的時間，非常可能被低估。

身兼程式設計師的林煜軒自己寫了一支APP，可以計算使用手機時間、在哪些網站或APP上逗留最久。他和4名台大醫院醫師招募大學生志願者做試驗，詢問他們一天花多久在手機上，拿來和APP紀錄做比較。「比方（受試者）覺得這星期總共用了20小時，但時間記錄清清楚楚告訴我們，是大約30個小時。」他指出，自覺VS.現實的落差很大，平均要再多加五成才是實際時間；而且手機用愈久，低估程度愈擴大。這項成果登上了國際學術刊物《精神醫學研究期刊（Journal of Psychiatric Research）》。

（圖片來源：Shutterstock）

真相3：放不下手機是因為被社群網站綁架？最大的黏力其實是「它」

到底是什麼力量把你黏牢牢？林煜軒指出，根據目前各國研究和國際上共識，這個「它」不是上臉書、回訊息，而是玩遊戲，包括手機APP遊戲、線上遊戲……等。

2013年美國精神醫學會提出「網路電玩失調症（Internet Gaming Disorder）」，世界衛生組織現已修改成「電玩失調症（Gaming Disorder）」，拿掉了「Internet」，原因是很多遊戲不一定要時時連網才能玩。美國精神醫學會更表示亞洲的盛行情況比北美和歐洲更嚴重。

電玩佔使用手機動機的大宗，世衛組織提出3個判斷沉迷電玩或網路的準則：

1. 無法控制地打電玩（頻率、強度、時間都要納入考量），甚且晚上不睡覺、肚子餓忘記吃飯

2. 把玩遊戲擺在其他生活興趣前面

3. 明知遊戲會產生負面影響，仍持續或增加打電玩時間

如果是單看這3項描述，不少人都有疑似症狀，但WHO對「電玩失調症」有更嚴謹的規範，包括這些指標連續出現12個月，已經破壞生活作息並可能伴隨情緒障礙，才會確診成癮。

換言之，我們對於是否手機上癮，不必太過神經質，但要務必保持靈敏警覺，別讓它失控霸佔正常生活。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)