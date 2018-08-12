小英出訪2友邦過境美國 他預言下一個斷交國

2018年08月12日 21:32 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統今天出訪中南美洲巴拉圭與貝里斯2友邦，將過境美國，這也是美國通過「台灣旅行法」後的首度過境。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓直言，明眼人都知道蔡英文出訪友邦是假，過境美國是真，他甚至預言小英此次出訪，將讓我們再度少一個邦交國「巴拉圭」！

李正皓在臉書指出，這次蔡英文過境美國雖然只有一晚，但僑宴與會晤美國政界人士的行程都沒有少。蔡英文如此的大動作，原因只有一個：尋求美國政府以及美僑界的支持，力拚年底大選。對岸面對蔡英文的外交大動作，必將反制，而「斷交」就是所有反制動作中最直接有力的手段。其中，最可能瞄準的友邦就是「巴拉圭」。

回顧過去，對岸瞄準的友邦都是有標誌性，不是胡亂挑選的。大陸學者就曾分析指，巴拿馬在斷交時是人類發展指數（HDI）最高的國家；多明尼加斷交時，是最早和台灣建立大使級關係的國家；布吉納法索斷交時，是台灣邦交國中人口最多的國家。

李正皓點出，如今，巴拉圭則是目前台灣所有邦交國中，面積最大、最早與台灣建立大使級關係的國家，再加上此次小英又刻意走訪巴拉圭等因素。因此，對岸下一個瞄準挖角的目標除了「巴拉圭」，沒有其他可能了。

網友留言說：「給中共製造結交機會！」李正皓回說：「只要對岸願意，沒有挖不到的邦交國，只是看他們何時出手罷了。」還有網友說：「本來可以不用出手的，蔡英文這麼一去，其實是逼對岸出手。」李正皓：「正解。」

(中時電子報)