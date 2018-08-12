台中市》盧秀燕民調贏林佳龍2.2％ 龐建國4個字評蔡英文

2018年08月12日 21:55 中時電子報 丁世傑

左起龐建國、謝明輝、楊泰順。（圖／中評社）

台灣競爭力論壇9日上午舉行「台中市長爭霸戰民調發佈會」記者會，公布最新台中市長選舉民調，國民黨立委盧秀燕以38%支持度領先民進黨籍市長林佳龍35.8%，雙方差距2.2%。其他尚有26.2%無未表態。值得注意的是，這份調查是在台中市被取消2019東亞青年運動會主辦權之後才進行，台灣競爭力論壇理事長龐建國表示，民進黨中央執政不佳拖累了地方選情，蔡英文已經成為「輔選毒藥」。

根據中評社報導，這場民調記者會由台灣競爭力論壇執行長謝明輝主持，台灣競爭力論壇理事長、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國引言，中國文化大學政治學系教授楊泰順解讀。

在蔡英文和賴清德施政表現滿意度部份。蔡英文部份非常滿意4.4%，還算滿意25.8%，不太滿意29.4%，非常不滿意23.8%，無反應16.7%；合計滿意30.1%，不滿意53.2%。賴清德部份非常滿意5.3%，還算滿意30.6%，不太滿意30.4%，非常不滿意14.2%，無反應19.5%；合計滿意35.9%，不滿意44.6%。

龐建國表示，所以，台中市民明顯地不認同蔡英文和賴清德的施政表現，蔡英文滿意度尤其低落，賴清德也出現回不去了的死亡交叉。同時，因為滿意度太低，蔡英文成了年底選舉輔選上的「票房毒藥」。

有關蔡英文的輔選效果，非常有幫助的5.4%，還算有幫助的28.5%，不太有幫助的31.9%，非常沒有幫助的17.4%，無反應的 16.7%。龐建國說，很清楚的，蔡的輔選動作負面影響會大於正面效應。

民進黨中央執政表現不佳，會不會衝擊到地方選舉的選情呢？40.9%的台中市民認為年底的選舉是對蔡英文政府的信任投票，37.7%認為年底選舉和中央執政表現無關，21.4%無反應。

台中市民的投票意願？有60.6%的台中選民一定會去投票，可能會的18.5%，可能不會的8.4%，一定不會的7.1%，另外有5.4%的受訪者無反應。合計有79.1%的台中選民應該會去投票，投票意願算是比較高的。

有關台中市民對於空氣污染的態度。認為台中空氣污染非常嚴重的49.8%，還算嚴重的25.0%，不太嚴重的17.7%，非常不嚴重的1.0%。有一半的台中市民認為 台中市的空氣污染非常嚴重。至於台中市民對「反燃煤發電公投」的態度，有24.3%非常認同，33.2%還算認同，18.7%不太認同，6.0%非常不認同，17.8%無反應。所以，盧秀燕可以將「反燃煤發電、反空氣污染」作為台中市的主打議題之一。

報導引述龐建國的意見指出，台中市的選情目前處在膠著狀態，盧秀燕略微領先但未達顯著程度。不過，民進黨中央執政不佳拖累了地方選情，蔡英文已經成為「輔選毒藥」。

台灣競爭力論壇學會於2018年8月4日至7日委託國公信力民意調查公司進行台中市長選舉民調。調查對象是戶籍設在台中市，年滿20歲以上的合格選民。以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。資料依性別、年齡及教育程度、地區加權以與母體比例相符。有效樣本共計1088份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.97。

(中時電子報)